Nghệ An chậm phát tiền cứu trợ lũ lụt cho dân

Tuy nhiên, nhiều người dân phản ánh họ mới chỉ nhận được tiền cứu trợ của các tổ chức trực tiếp phát cho, còn tiền ủng hộ qua chính quyền thì vẫn chưa nhận được.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Nhị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Nghệ An, cho biết: “Số tiền trên Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An đang để ở kho bạc, chưa phân bổ cho huyện nào. Nguyên nhân chậm phát tiền cho dân là do các huyện báo cáo số liệu thiệt hại lên tỉnh quá muộn. Riêng huyện Tân Kỳ vẫn chưa có báo cáo. Chậm nhất đến ngày 12-12, chúng tôi sẽ phát số tiền trên đến tay người dân bị thiệt hại”.

Đ.LAM