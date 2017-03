Nghệ An có Bí thư Tỉnh ủy mới

Đến dự phiên họp có ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Sau khi Bí thư Nghệ An Phan Đình Trạc được điều ra giữ chức Phó ban nội chính Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý để Tỉnh ủy Nghệ An tiến hành giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 từ nguồn tại chỗ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã triển khai thực hiện quy trình và báo cáo Bộ Chính trị kết quả giới thiệu nhân sự.

Tân Bí thư tỉnh Nghệ An, ông Hồ Đức Phớc

Thực hiện quy trình bầu cử theo qui định của Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiến hành bầu ông Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Kết quả, 100% số phiếu bầu ông Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu sau khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, ông Hồ Đức Phớc cảm ơn các cán bộ tiền nhiệm, cảm ơn Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, các thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Nghệ An đã tín nhiệm và hứa sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Hồ Đức Phớc (50 tuổi, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là tiến sĩ kinh tế. Trước khi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Phớc từng là Chủ tịch TX Cửa Lò. Tháng 12/2010, ông được bầu là Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)