Nghệ An có chủ tịch tỉnh mới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 21-5 đã phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.



Ông Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1958, quê quán huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An, là tiến sĩ quản lý giáo dục, từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên; Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Nghệ An; Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từ năm 2007.



Cùng ngày 21-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã kỳ quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Hồ Đức Phớc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, để nhận nhiệm vụ mới.



Ông Hồ Đức Phớc trước đó đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu làm Bí thư Tỉnh ủy thay ông Phan Đình Trạc đã được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.



Theo H.Thành (NLĐO)