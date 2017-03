Nghệ An hoàn thành 116 mốc biên giới Việt-Lào

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, cho biết Nghệ An có chung đường biên giới với ba tỉnh của Lào là Xiêng Khoảng, Bô ly khăm xay và Hủa Phăn với chiều dài hơn 419 km với 116 mốc quốc giới và sáu vị trí cọc dấu được cắm bổ sung. Qua năm năm thực hiện, đến nay hai bên đã giám sát thi công xong 116 mốc.

Hiện cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Nậm On (Lào) đã thông thương, rút ngắn được hơn 120 km đường từ TP Vinh (Nghệ An) đi thủ đô Viêng Chăn (Lào) so với đi qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) và cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa).

ĐẮC LAM