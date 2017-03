Nghệ An phát hơn 29 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị lũ lụt

Theo đó, hỗ trợ gia đình có người chết 10 triệu đồng/người, 2 triệu đồng/người bị thương nặng, 15 triệu đồng/nhà bị sập hoàn toàn, 3 triệu đồng/nhà bị hư hỏng nặng, 500.000 đồng/nhà bị ngập nước trên 1,5 m. Đồng thời, Ban Cứu trợ tỉnh phân bổ thêm 10,3 tỉ đồng cho ban cứu trợ các huyện, thành trong tỉnh để hỗ trợ thêm cho người dân bị thiệt hại nặng do bão, lũ trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua.

Trước đó, người dân Nghệ An phản ánh vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ lũ lụt qua chính quyền. Nguyên do, theo Ủy ban MTTQ VN tỉnh Nghệ An, các huyện báo cáo số liệu thiệt hại lên tỉnh quá muộn.

ĐẮC LAM