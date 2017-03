Nghị quyết H.Res.20 không phản ánh đúng thực tế Việt Nam

Theo TTXVN, bà Nga tuyên bố như trên sau khi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết H.Res.20 kêu gọi đưa Việt Nam trở lại danh sách “Các nước đặc biệt quan tâm” (CPC) về tự do tôn giáo. Bà Nga khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và tự do không tôn giáo, tín ngưỡng được quy định trong hiến pháp, văn bản pháp luật của Việt Nam và được đảm bảo trên thực tế.

Bà Nga cho biết: “Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đối thoại với các bên, trong đó có Hoa Kỳ, nhằm thu hẹp và giải quyết các điểm khác biệt còn tồn tại”.

