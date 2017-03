Nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp 1992: Mô hình nào cho chính quyền đô thị?

Như đã thông tin, trong việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 để phục vụ cho việc sửa đổi sắp tới, cả ba TP Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đều cùng đề xuất với trung ương cần có cơ chế để hình thành chính quyền phù hợp với đặc trưng của nông thôn và đô thị. Cả ba TP trực thuộc trung ương này đều đưa ra những định hướng cụ thể và đề xuất mô hình dự kiến của mình cho chính quyền đô thị (CQĐT) trong tương lai. Vấn đề ở đây là mô hình nào phù hợp với quy luật phát triển và thực sự mang tính đột phá, đi trúng vào nguyên lý hạt nhân của nhu cầu hình thành CQĐT (tính thống nhất không chia cắt của hạ tầng và đặc trưng của đời sống cư dân đô thị). Điều này trên thực tế còn có rất nhiều ý kiến khác nhau.

Không triệt để sẽ vẫn “nghẽn mạch”

Theo phương án một của mô hình CQĐT mà Hà Nội và TP.HCM đưa ra thì với TP trực thuộc trung ương, chỉ thành lập một cấp chính quyền hoàn chỉnh (gồm HĐND và Ủy ban hành chính (UBHC)) ở cấp TP. Còn quận/huyện, xã/phường/thị trấn trên địa bàn chỉ lập UBHC (cấp hành chính trực thuộc) mà không tổ chức HĐND.

TS Nguyễn Đăng Sơn, Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng, cho rằng đề xuất này không mang tính triệt để. Ông phân tích: Đề xuất trên của hai TP này đảm bảo đặc trưng của CQĐT là chỉ có một cấp chính quyền hoàn chỉnh ở TP. Nhưng nếu tổ chức thế, về mặt cơ bản vẫn còn duy trì hệ thống hành chính ba cấp (UBHC cấp TP, quận/huyện và phường/xã/thị trấn). “Như vậy thì tổ chức bộ máy vẫn cồng kềnh. Nó đảm bảo được tính thống nhất nhưng chưa đảm bảo tính xuyên suốt, kịp thời. Theo mô hình này thì mệnh lệnh hành chính khi được đưa ra vẫn phải chạy qua ba tầng nấc, tức vẫn còn có khả năng bị “nghẽn mạch” ở từng nấc” - ông Sơn nói.

Theo đề xuất của TP.HCM, mô hình chính quyền đô thị sẽ được thiết lập UBHC và HĐND cấp TP. Trong ảnh : Đại biểu Võ Văn Sen tại một phiên chất vấn trong buổi họp HĐND TP.HCM năm 2011. Ảnh: HTD

PGS-TS Trương Đắc Linh, chuyên gia về tổ chức chính quyền địa phương, tại hội nghị tổng kết Hiến pháp 1992 của TP.HCM cũng đề nghị: TP.HCM phải mạnh mẽ đề xuất đổi mới triệt để hơn về mô hình CQĐT. Còn nếu chỉ kiến nghị không tổ chức HĐND ở các cấp quận/huyện, phường/xã/thị trấn là chưa có gì đột phá.

Nên giải thể cấp phường

Theo TS Nguyễn Đăng Sơn, kinh nghiệm nhiều nước cho thấy các đô thị lớn trên thế giới chủ yếu tổ chức CQĐT có hai cấp, gồm: Cấp chính quyền hoàn chỉnh ở TP và cấp hành chính thừa hành (không tổ chức HĐND), còn gọi là “cánh tay nối dài” (tức quận hoặc phường, tùy thuộc vào quy mô, điều kiện của mỗi đô thị). Theo đó thì phải giải thể một cấp, vậy nên giải thể cấp nào?

Trả lời câu hỏi này, TS Lê Văn In cho rằng với những đô thị quy mô lớn như TP.HCM thì nên giải thể cấp phường. CQĐT hiện đại chỉ gồm cấp hoàn chỉnh TP và “cánh tay nối dài” là quận. Lúc này quận sẽ hoạt động theo cơ chế thừa ủy nhiệm (chứ không phải thừa ủy quyền) của cấp TP để giải quyết hầu hết những yêu cầu cung ứng dịch vụ công của cư dân TP. Phường chỉ giữ chức năng quản lý địa bàn dân cư (chủ yếu về an ninh trật tự), theo tinh thần các nguyên tắc tự quản. “Thực tiễn hiện nay cũng cho thấy cung ứng dịch vụ công của TP tập trung chủ yếu về cấp quận và trình độ cán bộ ở cấp này đảm bảo hơn. Còn để giải quyết cho nhanh chóng, kịp thời, sát hợp, dễ dàng, không gây ách tắc cho dân thì có thể chia ra làm nhiều quận trên cơ sở giải thể cấp phường” - TS In đề xuất thêm.

Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Võ Văn Thôn, người có nghiên cứu từ rất sớm về mô hình CQĐT cũng đề xuất nên theo phương án này.

Tương tự như mô hình này nhưng thay vì chọn quận, Đà Nẵng lại chọn phường là “cánh tay nối dài” và trong thời kỳ quá độ vẫn còn cấp quận. TS Lê Văn In cũng như ông Võ Văn Thôn đều lý giải, vì quy mô đô thị Đà Nẵng không lớn nên họ có thể chọn đơn vị hành chính thừa hành là phường. Nhưng như thế thì phường phải “nở ra” khi giải thể cấp quận mới đáp ứng được. “Xét về lâu về dài, nên chăng Đà Nẵng cũng cần chọn quận làm đơn vị hành chính thừa hành của cấp chính quyền TP” - TS In góp ý.

Phải có lộ trình tổ chức CQĐT

Một vấn đề đặt ra là hiện nay cả ba TP trên đều có khu vực nông thôn (huyện và các xã của thị xã ngoại thành). Vậy nếu thực hiện CQĐT thì việc tổ chức chính quyền ở các khu vực này sẽ được giải quyết ra sao?

Theo đề xuất của TP.HCM, các địa bàn nông thôn hiện nay cũng sẽ như các quận nội thành đều không tổ chức HĐND và chỉ tồn tại UBHC. Nhiều chuyên gia cho rằng xét về mặt tổ chức quản lý, điều này sẽ tạo tính thống nhất cho chính quyền cấp TP nhưng nó lại vấp phải nguyên tắc tổ chức chính quyền phải phù hợp với tính đặc trưng của cộng đồng dân cư. Cho nên hướng này có lẽ chỉ áp dụng nếu các huyện có tốc độ đô thị hóa rất nhanh và về tương lai là đô thị hóa hoàn toàn.

Đưa ra hướng giải quyết, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM đề xuất: Chỉ bỏ HĐND cấp huyện; còn xã, thị trấn thì tổ chức chính quyền hoàn chỉnh (có HĐND và UBHC). Khi các thị trấn có đầy đủ điều kiện nâng cấp thành đô thị thì sẽ đi theo mô hình đô thị trực thuộc cấp CQĐT lớn.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng nên đề xuất cho tiến hành xây dựng CQĐT trong khu vực nội thành trước. Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo tại Hội nghị Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 ở TP.HCM cũng góp ý: TP.HCM nên đề xuất tổ chức theo mô hình TP trong TP. Đồng tình với quan điểm này, TS Lê Văn In cho rằng trước mắt TP nên thiết kế lại các quận nội thành theo kiểu chính quyền hành chính một cấp gồm cấp hoàn chỉnh ở TP và các quận nội thành chia làm các “khu hành chính” không tổ chức HĐND, thực hiện chức năng của mình như đã nói trên đây. Còn trước mắt các địa bàn nông thôn cần phải tổ chức chính quyền đặc trưng theo cộng đồng dân cư của mình. Theo lộ trình đô thị hóa mà tiến hành sáp nhập các địa bàn đủ điều kiện vào CQĐT cấp trên.

Các đề xuất về CQĐT TP.HCM: Đối với TP trực thuộc trung ương thì chỉ thành lập HĐND và UBHC của TP; quận, huyện, phường, xã và thị trấn trên địa bàn chỉ thành lập UBHC, không thành lập HĐND. Đề xuất khác: Với khu vực nông thôn, chỉ bỏ HĐND cấp huyện; cấp xã, thị trấn vẫn tổ chức chính quyền hoàn chỉnh (có HĐND và cơ quan hành chính). Hà Nội: Tổ chức chính quyền một cấp, chỉ TP mới có đầy đủ cơ quan hành chính (UBHC) và HĐND; quận/huyện, xã/phường chỉ còn là cấp hành chính trực thuộc. Hoặc: Tổ chức hai cấp chính quyền hoàn chỉnh ở cấp TP và phường/xã; quận/huyện chỉ là cơ quan hành chính trực thuộc. Đà Nẵng: Tổ chức CQĐT hai cấp hoàn chỉnh ở TP và phường. Có giai đoạn quá độ, ban đầu cũng vẫn còn chính quyền cấp quận nhưng một thời gian sau sẽ không còn chính quyền cấp quận nữa.

MINH CƯỜNG