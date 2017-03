Người bán dâm thoát nạn đi trường trại

Biểu quyết Luật Giám định Tư pháp, QH đã thống nhất thông qua luật này với kết quả 92,99% tán thành và 0,8% không tán thành. Trong đó, QH thống nhất thông qua quy định về tổ chức giám định pháp y theo phương án bổ sung thêm quy định: “Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương, Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương có giám định viên pháp y thực hiện giám định pháp y tử thi”. Như vậy ngoài các tổ chức giám định pháp y như: Viện Pháp y Quốc gia thuộc Bộ Y tế; Trung tâm Giám định pháp y tỉnh, TP trực thuộc trung ương (thuộc ngành y tế); Viện Pháp y quân đội Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự Bộ Công an sẽ có thêm Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương.