Người dân có quyền ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ

Sáng 30-11, Tổ CSGT Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) đang làm nhiệm vụ trên đường ĐT 743 thì bị Đỗ Duy Liệu và Nguyễn Tuấn Anh lén lút ghi hình. Nhận yêu cầu hỗ trợ, Công an xã Tân Đông Hiệp, cảnh sát 113 có mặt đưa hai thanh niên cùng máy quay phim, xe máy về xã làm việc. Kiểm tra trong cốp xe, công an thấy có một cây búa đẽo (rìu). Hiện công an xã đang tạm giữ máy quay, xe máy… và hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử phạt về hành vi tàng trữ hung khí theo quy định.