Người gieo chữ ở Trường Sa

Đại tá NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân: Ngôi trường kết nối những tấm lòng Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, phong trào “Tất cả vì trường sa thân yêu” được nhân dân cả nước, cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp ủng hộ có một ý nghĩa rất lớn. Nó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo của dân và quân Trường Sa. Vấn đề giáo dục tại huyện đảo Trường Sa được chính quyền huyện, tỉnh Khánh Hòa và Bộ GD&ĐT rất quan tâm. Các em được chăm sóc và đảm bảo cơ bản kiến thức của cấp tiểu học. Và sắp tới sẽ từng bước nâng cấp về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập để khi vào đất liền các em hòa nhập vào chương trình THCS tốt hơn. Những hoạt động ủng hộ với nội dung cụ thể như chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do báo Pháp Luật TP.HCM và Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức nhằm vận động ủng hộ xây dựng trường học ở thị trấn Trường Sa là việc làm hết sức cần thiết. Không chỉ giúp các em học sinh được học tập tốt hơn, nó còn góp phần kết nối những tấm lòng của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa; là nguồn động viên để chiến sĩ và nhân dân Trường Sa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. TS TRƯƠNG MINH NHỰT, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Cần có một quỹ học bổng cho Trường Sa Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM là một sáng kiến hay, kết nối tấm lòng yêu nước của dân ta bằng những hành động thiết thực, thể hiện sức mạnh to lớn của hậu phương. Ngôi trường sẽ giúp người dân đang định cư hoặc muốn ra định cư ở Trường Sa an tâm hơn cho việc học tập của con em mình, từ đó bà con càng an tâm bám biển, giữ đảo. Đó là hành động rất có ý nghĩa trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước nhà. Về lâu dài, thiết nghĩ chúng ta không chỉ xây một ngôi trường ở thị trấn Trường Sa mà cần triển khai thêm ở các xã đảo khác để các em có điều kiện học tập như bất kỳ các em học sinh ở các đảo khác của Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng phải tính tới việc hình thành một quỹ học bổng Trường Sa, giúp các em khắc phục mọi hoàn cảnh khó khăn để học tập đến nơi đến chốn. Tất cả điều ấy sẽ góp phần tạo dựng nên các thế hệ công dân ở Trường Sa có trình độ, năng lực để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha anh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng nước nhà. Trên hết là góp phần khẳng định một cách đầy đủ, rõ ràng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Thượng tá ĐINH VĂN HẢI, Đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn: Mong có thêm giáo viên cho Trường Sa Thị trấn Trường Sa giờ đã thay da đổi thịt, như đô thị nhỏ trên biển. Đời sống của bà con được chăm lo ổn định và họ mong muốn được làm ăn sinh sống ở đây lâu dài. Con em của thị trấn ngày càng được săn sóc tốt hơn. Hiện thị trấn có một cô giáo chính thức và hai cán bộ của UBND kiêm nhiệm đứng lớp để phụ cô giáo. Việc giúp các em kiến thức căn bản về tin học, ngoại ngữ còn hạn chế, vì thế cần có thêm giáo viên đảm trách phần kiến thức ấy để giúp các em có nền tảng kiến thức tốt hơn, không tụt hậu khi học tiếp ở đất liền. Về lâu dài, dân cư ở đảo ngày một đông nên nhu cầu học tập của các em sẽ ngày càng lớn. Để đáp ứng cho sự phát triển trong tương lai, chúng tôi đề xuất với Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường lớp, trang thiết bị dạy học cho thị trấn và các xã của huyện đảo Trường Sa. Cạnh đó, nguồn năng lượng của đảo cũng cần được nâng cấp hơn nữa để đáp ứng sự phát triển về cơ sở hạ tầng. Cơ sở khám, chữa bệnh hiện nay cũng cần phải được nâng từ bệnh xá lên thành bệnh viện khu vực để có thể chăm sóc sức khỏe cho cư dân trên đảo và ngư dân đánh bắt ở ngư trường Trường Sa. MINH CƯỜNG thực hiện