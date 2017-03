Người nhận là tác giả 'Tổ quốc gọi tên mình' tự ứng cử ở Nghệ An

Năm người tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở Nghệ An - Bà Phạm Thị Chiên, dân tộc Thái, giảng viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. - Ông Phan Văn Quý, doanh nhân, đại biểu Quốc hội khóa XIII. - Ông Trần Anh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Nông sản xuất nhập khẩu Nghệ An. - Ông Ngô Anh Tuấn, luật sư và kinh doanh, Công ty Cổ phần Phát triển thanh niên Cửa Lò. - Ông Ngô Xuân Phúc, làm quản lý nhà hàng tại quán cà phê Việt Vision, TP Vinh. Ông Phúc là người mà thời gian qua đã lên tiếng cho rằng mình là tác giả bài thơ "Tổ quốc gọi tên mình".