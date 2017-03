Người tố cáo có thể được bảo vệ suốt đời

Có quyền thay đổi cán bộ bảo vệ Người được bảo vệ được biết trước các biện pháp bảo vệ và có quyền đề nghị thay đổi biện pháp bảo vệ; thay đổi cán bộ trực tiếp tiến hành các biện pháp bảo vệ hoặc từ chối bảo vệ nếu có căn cứ cho thấy biện pháp bảo vệ không đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản,… hoặc cán bộ trực tiếp bảo vệ không khách quan, vô tư. Trường hợp cấp bách cần ngăn chặn ngay các hành vi đe đọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người được bảo vệ, cơ quan có thẩm quyền phải cử ngay lực lượng bảo vệ tiếp cận, đảm bảo an toàn cho người được bảo vệ hoặc tạm thời đưa họ đến nơi an toàn…