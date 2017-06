Nguyễn Hữu Chánh sắp hầu tòa tại Mỹ

Thời gian qua, CAND Online đã đưa nhiều tin, bài phản ánh những chiến công của Lực lượng An ninh Việt Nam trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khủng bố chống phá Nhà nước Việt Nam của tổ chức "Việt Tân" ở Mỹ.

Ở Mỹ ngoài "Việt Tân", còn có tổ chức phản động, khủng bố "Chính phủ Việt Nam tự do" do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, trong những năm qua, đã có nhiều hoạt động khủng bố chống Nhà nước Việt Nam.

Hiện nay, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã hoàn thành giai đoạn điều tra ban đầu vụ án Nguyễn Hữu Chánh và chuẩn bị đưa ra xét xử.

CAND Online tiếp tục phản ánh những chứng cứ về vai trò cầm đầu của Nguyễn Hữu Chánh trong các vụ khủng bố chống phá Nhà nước Việt Nam để bạn đọc thấy rõ hơn về bộ mặt thật của tên phản động này.

Nguyễn Hữu Chánh (tên gọi khác là: Nguyễn Hoàng Dân, Nguyễn Anh Tuấn, Bảo Long hoặc Tony), sinh ngày 1/10/1949, tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Trước năm 1975, Nguyễn Hữu Chánh có thời gian theo học tại Trường đại học Phú Thọ - Sài Gòn. Từ năm 1975 đến 1979, Chánh làm hợp đồng cơ giới thủy lợi tại huyện Diên Khánh, tỉnh Phú Khánh (cũ).

Năm 1981, Nguyễn Hữu Chánh bị Công an TP HCM truy nã (lệnh số 58 ngày 1/6/1981) về tội tham ô tài sản XHCN. Đầu năm 1982, Chánh vượt biên bằng đường biển sang Philippines, sau đó được định cư tại Mỹ.

Năm 1992, dưới vỏ bọc “Giám đốc điều hành” Công ty VINAMOTO, Nguyễn Hữu Chánh từ Mỹ về Việt Nam lừa đảo kinh tế và thực hiện mưu đồ, hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Do chủ động nắm tình hình, Lực lượng An ninh Việt Nam sớm phát hiện âm mưu của Chánh, trục xuất y ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và đưa vào diện cấm nhập cảnh Việt Nam.

Năm 1993, Nguyễn Hữu Chánh tiếp tục lợi dụng bình phong Công ty VINAMOTO, BRAVO, Công ty “Năm Châu”, “Nghiệp đoàn người lao động Việt Nam” tìm cách “đổ quân” về địa bàn Campuchia và Thái Lan để hoạt động, và lợi dụng lãnh thổ hai nước này làm bàn đạp triển khai thực hiện các kế hoạch khủng bố, phá hoại chống Nhà nước Việt Nam.

Để thực hiện mưu đồ này, ngày 30/4/1995, Nguyễn Hữu Chánh cùng với các tên Lâm Văn Phát (Trung tướng quân đội Việt Nam Cộng hòa trước đây), Nguyễn Đoan Hùng (cầm đầu tổ chức phản động lưu vong “Liên đảng cách mạng Việt Nam”) và một số đối tượng phản động người Việt ở Mỹ, tuyên bố thành lập tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” do Chánh cầm đầu, với mục tiêu chống phá Nhà nước Việt Nam.

Nguồn tiền để duy trì hoạt động của tổ chức này chủ yếu được thu từ các hoạt động lừa đảo kinh tế, quyên góp từ các thành viên và từ các tổ chức phi chính phủ (NGO).

Ngay sau khi thành lập tổ chức, Nguyễn Hữu Chánh và bọn cầm đầu đã đưa người từ Mỹ về địa bàn Thái Lan lập các “căn cứ” mang mật danh, như: KC 701, KC 702 và tuyển mộ lực lượng trong số người Việt Nam sinh sống tại Campuchia, Thái Lan, tổ chức huấn luyện cách thức rải truyền đơn phản động, chế tạo và đưa bom, mìn vào Việt Nam thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Từ ngày 21 đến 23/3/1999, Nguyễn Hữu Chánh ra lệnh cho một toán, gồm các tên Trần Văn Đức, Huỳnh Bửu Lân cầm đầu mang theo mìn, chất nổ về Việt Nam để khủng bố ở các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp và Hậu Giang, nhưng đã bị Lực lượng An ninh Việt Nam sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Tiếp đó, ngày 18/4/1999, Nguyễn Hữu Chánh lại ra lệnh cho một toán, gồm các tên Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tý, Sơn Tâm, Danh Hưởng, Chăn Khưu (người Campuchia), Tô Văn Hồng mang theo thuốc nổ, mìn từ Campuchia xâm nhập Việt Nam thực hiện hành động khủng bố tại các công viên, vườn hoa, bưu điện, các tượng đài, dinh Thống Nhất ở địa bàn TP HCM, các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp.

Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch khủng bố này của Chánh, một lần nữa đã bị Lực lượng An ninh Việt Nam vô hiệu hóa khi chúng chưa kịp thực hiện.

Sau hai đợt đưa người về nước để tiến hành khủng bố bị thất bại, ngày 15/4/1999, Nguyễn Hữu Chánh tiếp tục ra lệnh cho các tên Sơn Tâm, Danh Hưởng mang theo mìn, xuất phát từ Campuchia về Cần Thơ, với ý đồ gây nổ ở bến Ninh Kiều, nhưng chúng không thực hiện được. Sau đó, tên Tâm và Hưởng đem mìn đến đặt tại chân tượng đài Châu Văn Liêm tại Công viên Ô Môn - Cần Thơ gây nổ, nhưng đã bị Lực lượng An ninh Việt Nam vô hiệu hóa.

Ngày 19/7/1999, Nguyễn Hữu Chánh tiếp tục ra lệnh cho 2 tên Tâm, Hưởng đem theo 4kg thuốc nổ và kíp để đặt tại chân tượng đài Bác Hồ và Nhà thờ Đức Bà ở TP HCM. Tâm và Hưởng chưa kịp thực hiện thì bị Lực lượng An ninh Việt Nam phát hiện, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật gây án.

Cay cú trước hàng loạt vụ đưa người xâm nhập, tiến hành khủng bố tại Việt Nam bị thất bại, liên tiếp trong các ngày 22, 23/12/1999 và ngày 14/2/2000, Nguyễn Hữu Chánh đã ra lệnh cho các tên: Huỳnh Anh Trí, Huỳnh Anh Tú, Nguyễn Ngọc Phương, Văn Ngọc Hiến, Lê Ngọc Anh Tuấn, Lý Ngọc Hà, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Vân, Trần Kim Hương, Đỗ Văn Thái, Trần Hoàng Giang mang theo 25 kg thuốc nổ, 25 kíp, dây cháy chậm, 2 bộ điều khiển nổ từ xa, xuất phát từ Campuchia xâm nhập Việt Nam để tiến hành khủng bố ở Cần Thơ, Đồng Tháp và TP HCM.

Do chủ động nắm tình hình và triển khai công tác đấu tranh, một lần nữa Lực lượng An ninh Việt Nam đã phát hiện kịp thời và bắt giữ toàn bộ toán xâm nhập cùng tang vật gây án mà chúng mang theo.

Ngày 29 và 30/3/2000, lợi dụng ngày giỗ của Giáo chủ đạo Hòa Hảo Việt Nam, một lần nữa Nguyễn Hữu Chánh lại cử hai tên Lê Thân và Nguyễn Thị Thu Thủy từ Campuchia mang theo lựu đạn, một số bình ga xâm nhập Việt Nam tiến hành khủng bố với mục đích làm chết các tín đồ Hòa Hảo để vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo, tạo cớ để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chống Việt Nam.

Lực lượng An ninh Việt Nam đã nắm bắt được âm mưu này của Chánh, nên đã chủ động phát hiện, bắt giữ được tên Thân, còn Nguyễn Thị Thu Thủy đã nhanh chân trốn thoát về Campuchia.

Ngày 17/8/2000, Nguyễn Hữu Chánh còn chỉ đạo tên Sơn Nguyễn Thanh Điền đem theo 3 quả lựu đạn từ Campuchia xâm nhập TP HCM, thực hiện nhiệm vụ khủng bố tại một số địa điểm công cộng, nhưng tên Điền đã bị Lực lượng An ninh Việt Nam bắt giữ, khi chưa kịp gây tội ác.

Từ năm 1999 đến đầu năm 2001, Nguyễn Hữu Chánh đã tổ chức, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho hơn 26 toán khủng bố, mỗi toán trung bình có từ 3 đến 5 tên từ Thái Lan, Campuchia mang theo chất nổ, mìn, lựu đạn lén lút xâm nhập Việt Nam thực hiện hoạt động phá hoại, nhưng đều bị Lực lượng An ninh Việt Nam ngăn chặn.

Ngày 16/5/2001, Tòa án nhân dân TP HCM đã mở phiên tòa xét xử 38 bị can trong vụ án khủng bố của tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu. Toàn bộ chứng cứ khủng bố là phương tiện, gần 40 kg thuốc nổ, 40 kíp mìn, dây cháy chậm đã được trưng bày trước tòa.

Cùng thời điểm này, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh truy nã quốc tế Nguyễn Hữu Chánh về hành vi phạm tội khủng bố.

Mặc dù, đang bị truy nã gắt gao về tội khủng bố, nhưng Nguyễn Hữu Chánh vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá Việt Nam. Tháng 6/2001, Nguyễn Hữu Chánh đã ra lệnh cho tên Võ Văn Đức (tên thật là Nguyễn Văn Trạng), Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ và Phạm Thanh Bình từ Mỹ về Thái Lan chế tạo bom, tiến hành vụ khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bangkok. Nhận lệnh của Chánh, 3 tên Đức, Sĩ và Bình đã đến Thái Lan mua một số vật liệu nổ và chế tạo thành công 2 quả bom.

Đêm ngày 19, rạng ngày 20/6/2001, bọn chúng đã tiến hành vụ đánh bom khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok. Tuy nhiên, vụ đánh bom không thành (bom không phát nổ) do chúng lắp sai bộ phận kích hoạt gây nổ. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ tên Sĩ, còn tên Đức chạy thoát về Mỹ. Tại Mỹ, tên Đức đã bị FBI bắt giữ.

Sau 5 năm bị giam giữ để điều tra, tháng 12/2006, y đã bị Chính phủ Mỹ cho dẫn độ về Thái Lan để tiếp tục xét xử.

Ngày 22/10/2007, Tòa Hình sự Nam thủ đô Bangkok - Thái Lan đã kết án tên Đức 12 năm tù, vì tội đánh bom khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại nước này.

Ngoài ra, tháng 8/2001, Nguyễn Hữu Chánh còn ra lệnh cho tên Nguyễn Tấn Vinh (anh trai tên Võ Văn Đức) cũng từ Mỹ đến Philippines thực hiện vụ đánh bom khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Manila vào ngày 2/9/2001, nhưng đã bị Lực lượng Cảnh sát quốc tế Interpol Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Philippines bắt giữ khi chúng chưa thực hiện được vụ đánh bom.

Liên tục bị thất bại trong các kế hoạch khủng bố, phá hoại chống Nhà nước Việt Nam, đầu năm 2005, Nguyễn Hữu Chánh đã tổ chức “Quốc dân đại hội lần 2” và triệu tập cuộc họp “Hội đồng an ninh quốc gia” tại bang California (Mỹ), lập ra cái gọi là “Các đoàn công tác trung ương”, cử đối tượng cốt cán của tổ chức đi nhiều nước, như: Mỹ, Canada, Australia, Đức và một số nước Đông Âu để vận động tài chính, tuyển mộ lực lượng, tiếp tục âm mưu, hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Tháng 8/2005, Nguyễn Hữu Chánh cử một số tên tham gia “Chính phủ Việt Nam tự do” từ Mỹ đến Campuchia tìm cách xâm nhập về Việt Nam tiến hành khủng bố, phá hoại trong dịp Lễ Quốc khánh (2/9), tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ bằng các hình thức, như: chèn cướp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam để phát đi “lời kêu gọi tổng nổi dậy”, rải truyền đơn, treo cờ “đảng dân tộc” vào đêm 30/8, rạng ngày mồng 1 và 2/9 để gây tiếng vang.

Do chủ động nắm tình hình, Lực lượng An ninh Việt Nam đã phong tỏa liên lạc của Nguyễn Hữu Chánh, các tay chân của hắn ở trong nước và đã bắt giữ những tên chỉ huy từ Campuchia xâm nhập về TP HCM, An Giang, thu giữ 14 bộ máy chèn phá sóng và các phương tiện khủng bố khác.

Ngày 12/9/2005, Lực lượng An ninh Việt Nam tiếp tục bắt giữ những tên còn lại ở Hà Nội và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ. Những tên còn lại ở Campuchia, Lực lượng An ninh Việt Nam đã trao đổi với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia để phối hợp bắt giữ chúng.

Ngoài ra, trong dịp Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 22, Nguyễn Hữu Chánh còn chỉ đạo một số tên tham gia “Chính phủ Việt Nam tự do” ở Thái Lan và Campuchia bí mật mang thuốc nổ về Việt Nam để tiến hành gây nổ, khủng bố nhưng cũng đã bị Lực lượng An ninh Việt Nam phát hiện và ngăn chặn.

Với những tài liệu, chứng cứ về hoạt động khủng bố chống phá Nhà nước Việt Nam của Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn nêu trên, Việt Nam khẳng định tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu tại Mỹ là một tổ chức khủng bố.

Bản thân tên Nguyễn Hữu Chánh, đã phạm tội “Khủng bố” quy định tại Điều 84 - Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam với vai trò tổ chức, cầm đầu.