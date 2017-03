“Nhân chứng sống, thế gian này có một”

Nhiều lãnh đạo chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp Nhân dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi (25-8-1911 – 25-8-2011), chiều 24-8, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã thăm, chúc thọ và tặng quà mừng sinh nhật đại tướng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính chúc Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ và trao tặng Đại tướng lẵng hoa sen tươi thắm, biểu tượng cho nét đẹp, sức sống lâu bền của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định toàn Đảng, toàn quân, toàn dân luôn trân trọng, ghi nhớ những công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng… cũng lần lượt vào thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ vui mừng được chào đón các vị lãnh đạo vào dịp sinh nhật lần thứ 100. Đại tướng bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới đất nước không ngừng đạt được những thành tựu mới. TX Sáng 24-8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã gửi tặng triển lãm “Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp” đang diễn ra tại Hà Nội bức chân dung Đại tướng được ghép từ 8.800 bức ảnh nhỏ. Bức ảnh có khổ 1,2 x 1,6 m được phun trực tiếp trên gỗ và có khung là gỗ mạ đồng do họa sĩ Nguyễn Minh thực hiện trong suốt sáu tháng. Được biết, ý tưởng của bức ảnh này được đưa ra bởi ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai. V.THỊNH Trong tất cả những lần tác nghiệp, ấn tượng của tôi về Đại tướng là phong cách sống cũng như tình cảm mà Đại tướng dành cho cán bộ, chiến sĩ. Như trong bức ảnh chụp Đại tướng nói chuyện rất thoải mái và bình đẳng với một người chiến sĩ chăn ngựa. Hay bức ảnh chụp Đại tướng với Thượng tướng Trần Văn Trà, 30 ngày sau đó thượng tướng qua đời, Đại tướng đã bảo tôi in bức ảnh đó ra, đóng vào khung kính và đích thân Đại tướng đem xuống tận nơi cho phu nhân của thượng tướng. Nghệ sĩ nhiếp ảnh - nhà báoTRẦN TUẤN