Nhân chuyện một bộ trưởng Đức gốc Việt

Sinh tại Khánh Hòa (Việt Nam), năm 1973, lúc mới chín tháng tuổi Philipp Roesler theo cha mẹ nuôi người Đức về sống tại CHLB Đức. Anh gia nhập đảng Dân chủ tự do (FDP) năm 1992 và liên tục trong hoạt động trên chính trường Đức. Năm 2007 Philipp Roesler, một người gốc Việt trở thành thành viên lãnh đạo liên bang của FDP.

Trên trang web cá nhân của mình, Roesler cho biết lý do ông tham gia chính trị là “Trước hết để thay đổi điều gì đó, thứ hai đó là công việc thú vị”. Với câu hỏi là thành viên Đảng FDP có ý nghĩa gì với ông, Roesler trả lời: “Tự do, trách nhiệm và khoan dung”. Với Roesler, tính cách mà một chính trị gia nên có là “Dũng cảm và trung thực”. Còn “Sự thật luôn có sức mạnh hơn lời nói dối, nó chỉ không to tiếng và đi nhanh bằng lời nói dối” là trả lời của chính trị gia 36 tuổi này về chính sách đối xử với bên ngoài của ông. Còn, “Tôi thích là người quyết định” là câu trả lời đâu là điểm mạnh của ông. Với câu hỏi về khẩu hiệu hành động, Roesler trả lời: “Một người có thể nói mọi điều mà anh ta nghĩ - Miễn là anh có suy nghĩ!”.

Phải chăng khi đưa ra ý tưởng này, chính trị gia trẻ tuổi muốn nhắc đến Kant: “Sapere aude! (Hãy dám có tư duy sáng suốt) Hãy dũng cảm sử dụng lý trí của chính mình. Đó là phương châm của khai sáng”. Kant đã phát huy tư tưởng của Voltaire, nhà khai sáng Pháp: “Tôi không đồng ý với điều anh nói nhưng tôi sẽ bảo vệ cho đến chết quyền của anh được nói điều đó”.

Đây là tiền đề quan trọng để tạo ra một môi trường lành mạnh cho sáng tạo và phát triển. Không có điều này thì cũng chẳng thế nào có hiện tượng “A Roesler”, cũng chẳng thể có “bộ trưởng gốc Việt”. Vì thế, câu trả lời này có thể thâu tóm lý do mà Roesler lại có thể có những bước thăng tiến liên tục trên chính trường tại một quốc gia là nơi lý thuyết phân biệt chủng tộc đã từng là thảm họa của một dân tộc đã sinh ra Goethe Johann Volfgang, Immanuel Kant, Karl Marx... và là thảm họa của loài người trong thế kỷ XX.

“Có thể nói mọi điều mà anh ta nghĩ - Miễn là anh có suy nghĩ” phải chăng cũng là tiền đề cho một người gốc Phi lại có thể trở thành vị tổng thống thứ 54 của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ! Đương nhiên “nghĩ” không chỉ để mà “nghĩ”, mà tư tưởng phải biến thành hành động theo cách Roesler dấn thân vào chính trường “Trước hết để thay đổi điều gì đó”! Và chính ở đây gợi nhớ đến khẩu hiệu tranh cử của Obama dạo nào (Change. Yes. We can). Đối diện với Roesler là cuộc cải cách hệ thống y tế của Đức trong hai năm tới.

Hiện tượng “bộ trưởng Đức gốc Việt” gợi lên một suy tư đã có dịp viết trên Thời Luận: Thế giới đã thay đổi và kiểu tư duy tuyến tính không còn thích hợp với một thế giới phi tuyến... Những ai chần chừ, tin rằng tương lai sẽ là sự tiếp tục đơn giản của quá khứ sẽ sớm thấy mình bị hụt hẫng trước sự thay đổi. Họ sẽ bị buộc phải suy nghĩ lại: sẽ đi đến đâu và bằng cách nào đi đến đó khi mà có lẽ đã quá muộn để tránh được điều không thể tránh khỏi.

TƯƠNG LAI