Đôi lúc trẻ có thể hồn nhiên nói dối nhưng đôi mắt trẻ thì không hề dối, không thể dối, không thể giả. Trẻ có thể bị nhiễm tệ đạo đức giả của người lớn qua lời nói, thậm chí qua hành động nhưng đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của trẻ, thì ân huệ của tạo hóa đã dành cho chúng một sự miễn dịch để ánh mắt tuổi thơ luôn trong sáng. Và bằng con mắt ấy, chúng nhìn vào cuộc đời.

Và rồi cuộc đời cất lên lời ru: “Con ơi muốn nên thân người. Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha”. Vì thế mà phải làm sao để “lời mẹ cha” thật sự là dưỡng chất số một của trẻ, tác động trực tiếp và thường xuyên vào sự “nên thân người” của con cái. May mắn là ngày người ta càng nhận ra được tầm quan trọng của giáo dục gia đình. Người ta ngày càng hiểu ra được rằng sinh ra con người đã khó, nuôi dạy con người càng khó hơn, càng nhớ đến lời dạy của các cụ từ bao đời sinh không bằng dưỡng. Nhà văn hóa đáng kính Nguyễn Khắc Viện từng chỉ rõ “Có thể nói sau năm, sáu tuổi, tính tình con người ta đã hình thành rồi, giáo dục khó mà biến đổi”. Vì thế, ông khuyên: “Để cho trẻ sống hoàn toàn đầy đủ thời thơ ấu của nó, sau lớn lên nó sẽ sống đời người lớn một cách hoàn toàn đầy đủ”.

Chúng ta đã làm gì để các cháu có thể “sống hoàn toàn đầy đủ thời thơ ấu của chúng”, để chúng có thể hình thành được những tính cách mà rồi giáo dục sẽ khó mà biến đổi”?

Câu hỏi đặt ra sẽ càng nhức nhối hơn khi ngoài những lời mẹ cha, tuổi thơ còn “lắng tai nghe lấy” biết bao người khác, chuyện khác nữa. Và chúng không chỉ có “nghe”, chúng còn nhìn, còn làm theo. Mà theo Piaget, nhà tâm lý học bậc thầy, thì “người khác là đối tượng cảm nhận vào bậc nhất... một đối tượng mà quan hệ qua lại với em bé vừa mang tính cảm giác nhận thức vừa mang tính cảm xúc, tình cảm”. “Người khác” ấy chính là cộng đồng, là xã hội.

Khi đạo lý xã hội đang là một nỗi bức xúc lớn mà xem ra những biện pháp giáo dục, chấn chỉnh chưa thấy có mấy tác dụng rõ rệt thì câu hỏi được đặt ra ở trên nhân ngày 1 tháng 6 này càng trở nên thực tế hơn và quyết liệt hơn. Mặt khác, phải làm gì cho con em chúng ta nhân ngày của trẻ em năm nay khi mà với nhiều gia đình nghèo, những ông bố và bà mẹ đang phải chống chọi với giá cả thời lạm phát để cho con mình có thêm chút dinh dưỡng trong bữa cơm? Cũng đã có những đứa trẻ may mắn đang háo hức đón chờ những ngày hè được đi đây đi đó, song liệu có thể tính được tỷ lệ các cháu may mắn ấy với bao ánh mắt tuổi thơ con nhà nghèo chỉ mong no cái bụng? Tỷ lệ đó là bao nhiêu trong nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế? Cần phải biết điều đó để cho những khẩu hiệu cổ vũ động viên nhân ngày trẻ em thêm phần thiết thực và có sức sống.

Những ánh mắt trẻ thơ đang nhìn vào chúng ta!