Nhân sự mới

Theo quyết định, Thủ tướng phê chuẩn bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh Bình Định là ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh và ông Hoàng Vũ An, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND tỉnh Bình Định là ông Chế Trường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và ông Bùi Văn Dư, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng cũng quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn của ông Trương Chí Trung, để nhận nhiệm vụ mới.

Theo Trọng Nguyễn (website ĐCSVN)