Nhân sự mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhất trí để ông Phan Thanh Hà, Giám đốc Công an tỉnh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh do chuyển công tác về Bộ Công an.



Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 (số phiếu đạt tỷ lệ 87,5%) và bầu ông Từ Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 (số phiếu đạt tỷ lệ 93,5%).



Ông Nguyễn Xuân Quang sinh ngày 3/11/1960, tiến sĩ kinh tế và ông Từ Hồng Sơn sinh năm 1960 là cử nhân luật./.





Theo Ngọc Châu (TTXVN/Vietnam+)