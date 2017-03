Ngày 31-5, Bộ Công an và thường trực Thành ủy TP Hà Nội tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc Công an Hà Nội, giữ chức vụ phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an kiêm giám đốc Công an Hà Nội.

Theo M.Q. (TTO)