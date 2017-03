(PL)- Bộ Công an vừa công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Thân, Quyền Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, chính thức giữ chức Giám đốc Công an tỉnh, thay đại tá Phạm Đình Sơn đã mất.

Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng vừa bỏ phiếu bầu bổ sung ông Thân vào Thường vụ Tỉnh ủy. Đại tá Thân từng là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Trưởng Công an TP Phan Thiết và giữ chức phó giám đốc công an tỉnh từ nhiều năm qua. P.NAM