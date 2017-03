Nhân sự mới

Ngày 13.5, Bộ Giao thông vận tải công bố quyết định bổ nhiệm ông Thân Đức Nam - Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - Cienco 5 kiêm giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT Cienco 5 thay ông Dương Viết Roãn nhận công tác khác tại Bộ GTVT.

Bộ Công an vừa tổ chức trao quyết định bổ nhiệm đại tá Phan Chí Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh thay đại tá Lê Văn Hữu, nghỉ chế độ; bổ nhiệm thượng tá Lê Minh Hùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Long An.

Theo TNO