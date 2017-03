Nhân sự mới

Được biết, đại tá Lê Quốc Hùng (năm nay 49 tuổi) quê xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Mai Văn Hà (53 tuổi ) nguyên giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế giữ chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an).





Đại tá Lê Quốc Hùng và thiếu tướng Mai Văn Hà

Đại tá Lê Quốc Hùng giữ chức giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời chúc mừng, đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, đại tá Hùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, góp một phần sức vào công cuộc xây dựng đảm bảo an ninh, trật tự chung của xã hội.