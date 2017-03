Nhận trách nhiệm?

Trước thời điểm đó, Chính phủ chỉ định Bộ KHCN kiểm tra chất lượng xăng - được cho là “nghi can” chính gây cháy nổ; đồng thời bộ trưởng Bộ Công an ra văn bản giao nhiệm vụ cho cảnh sát PCCC và cảnh sát giao thông điều tra, xác minh các vụ cháy nổ xe.

Thật ra việc Bộ GTVT “có trách nhiệm” với phương tiện giao thông là điều đương nhiên, vì chức năng kiểm định là của Bộ, đạt tiêu chuẩn thì phương tiện mới được lưu hành. Về phía Bộ Công Thương cũng vậy, nắm trong tay lực lượng quản lý thị trường được tổ chức đến tận cơ sở mà để hàng hóa kém chất lượng, sai quy chuẩn (như xăng pha, xăng dỏm) bày bán thì Bộ ắt phải chịu trách nhiệm. Thêm nữa, với tư cách giữ quyền cấp quota xuất nhập khẩu (trong đó có xăng dầu); đồng thời giữ nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu và lọc dầu, không nhận thì Bộ cũng phải chịu trách nhiệm.

Ngay Bộ KHCN với chức năng quản lý tiêu chuẩn, có Tổng cục với các cơ quan khu vực và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành về đo lường và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, Chính phủ dù không giao việc thì Bộ cũng phải làm theo chức trách.

Còn với cảnh sát PCCC và CSGT thuộc Bộ Công an thì quá rõ, cả hai đều có chức năng phòng ngừa, ngăn chặn mọi hành vi đang và sẽ đe dọa trật tự an toàn giao thông, an toàn cháy nổ thì dứt khoát không thể ngoài cuộc!

Vì thế về mặt thể chế nhà nước cơ bản vẫn chưa có gì mới trong việc ngăn chặn các nguy cơ cháy nổ; nhưng về mặt thực tế có thể người tiêu dùng (NTD) có thêm chút ít niềm tin do có đến bốn cơ quan cùng… tăng cường trách nhiệm!

Nhưng vấn đề đáng lưu ý hơn cả là trong tuyệt đại đa số các vụ xe cháy, không có người bị thiệt hại nào đưa đơn đến Hội Bảo vệ NTD, dù Luật Bảo vệ quyền lợi NTD đã có hiệu lực từ 1-7-2011! Trong khi đó, theo luật này, Bộ Công Thương là cơ quan được giao thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD với sáu nhiệm vụ cụ thể (như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi NTD...). Tuy nhiên, tại cuộc đối thoại trực tuyến cuối tuần qua không thấy bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm điểm sáu nhiệm vụ theo luật đó ra sao!

Vậy có thể nói “nhận trách nhiệm” ở đây chưa có gì cụ thể cả!

PHAN MAI