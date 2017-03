Nhập siêu ba tháng liền

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xuất khẩu sáu tháng qua giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng nông sản dù tăng về lượng nhưng vì giá thế giới giảm nên tính chung giá trị (tính bằng tiền) xuất khẩu giảm. Đây cũng là tình trạng của dầu thô, than đá. Xuất khẩu các ngành thủy sản, dệt may có xu hướng hồi phục nhẹ qua từng tháng nhưng tính chung vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong đà suy giảm chung của nền kinh tế, nhập khẩu tháng 6 dù tăng hơn tháng trước 4,1% nhưng tính chung sáu tháng vẫn giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xét tổng giá trị thì Việt Nam vẫn nhập siêu rất lớn. Năm 2008, nhập siêu lớn được coi là một trong những lý do gây mất cân đối kinh tế vĩ mô.