Nhập siêu, bội chi đè nặng nền kinh tế

Tình trạng nhập siêu và bội chi ngân sách được nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi trong ngày 2-11 khi thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội.

Đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) nói: “Hai vấn đề rất rõ và trực tiếp của năm 2010 là tình trạng nhập siêu và bội chi. Đây là hai nguyên nhân trực tiếp gây bất ổn kinh tế vĩ mô không chỉ cho năm 2010 mà sẽ còn kéo dài trong những năm tới” - ông Lịch nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Viết Ngoạn cho biết kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì sự ổn định, tuy nhiên đang tiềm ẩn những yếu tố bất ổn ở mức “nguy cơ hơn, thách thức hơn”. Cụ thể, trong cân đối ngoại tệ và cán cân thanh toán hiện nay, cung cầu ngoại tệ trên thị trường và sức ép của tỉ giá là rất lớn. Nguyên nhân chính là do nhập siêu cao trong một thời gian quá dài dẫn đến cán cân thanh toán thâm hụt liên tục trong hai năm qua.

Quản lý nhập siêu phải là trọng tâm hàng đầu trong nhóm giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô. Trong ảnh: Bốc dỡ hàng nhập khẩu tại cảng Lotus,TP.HCM. Ảnh: HTD

“Nếu như tiếp tục duy trì nhập siêu ở mức cao trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng rất khó có khả năng cân đối được ngoại tệ!” - ông Ngoạn lưu ý. Còn đại biểu Lò Văn Muôn (Điện Biên) tỏ ra lo ngại: “Thu ngân sách dự kiến tăng cao, tỉ lệ bội chi ngân sách so với GDP giảm nhưng số bội chi tuyệt đối còn cao, làm cho nợ Chính phủ, nợ quốc gia tiến gần hơn ngưỡng an toàn và nợ công tăng nhanh. Tuy nước ta chưa có quy định ngưỡng an toàn của nợ công nhưng với sự tăng nhanh và ở mức cao 56,7% thì không thể nói là an tâm được!”.

“Làm sao giảm nhập siêu, kiềm chế lạm phát, giảm chi công, tôi đề nghị năm 2011 tập trung vào chất lượng, có quyết sách về vấn đề lớn, nhất là về vấn đề phân bố đầu tư và sử dụng ngân sách. Nếu chúng ta tiếp tục cách phân bố đầu tư như hiện nay, cách sử dụng công chi và bội chi như hiện nay thì chúng ta đẩy dần tình trạng của nền kinh tế bất ổn trong những năm sắp tới!” - ông Lịch cảnh báo.

Theo ông Ngoạn, năm 2011 nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô phải là ưu tiên hàng đầu, trong nhóm giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô thì quản lý nhập siêu phải là trọng tâm. Đặc biệt, phải đẩy nhanh tiến độ giảm mức nhập siêu xuống so với kế hoạch như Chính phủ đã đề xuất (năm 2015 giảm còn 15%). “Ngay tại kỳ họp này, Quốc hội và Chính phủ sẽ đưa ra một bức thông điệp: Chính phủ sẽ thực hiện những biện pháp kiên quyết nhất, mạnh mẽ nhất có thể để giảm nhập siêu ngay từ năm tới và những năm tiếp theo. Qua đó cân bằng ngoại tệ của quốc gia và đảm bảo ổn định giá trị của đồng tiền Việt Nam” - ông Ngoạn nói.

“Các giải pháp sẽ kém hiệu quả nếu không rút ngắn được khoảng cách giữa nói và làm” - đại biểu Lê Đình Khanh (Hải Dương) nghi ngờ. Theo đại biểu Khanh, gần hai năm trước ta nói tranh thủ thời cơ suy giảm kinh tế thế giới để tái cấu trúc nền kinh tế nhưng năm 2011 này mới bắt đầu. Hay như nhiều năm trước, Chính phủ và Quốc hội đề ra mục tiêu chỉ số giá tiêu dùng phải thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, nay thì ngược lại.

“Cử tri đặt câu hỏi: Hai chỉ tiêu này (chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế - PV) ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, thế mà xuôi thì cũng cải thiện, ngược lại cũng cải thiện là sao?” - ông Khanh đặt câu hỏi.

T.HẰNG - Đ.MINH