Nhất trí cao về nhân sự lãnh đạo chủ chốt

Kiên trì, quyết liệt kiềm chế lạm phát Tại hội nghị lần này, BCH Trung ương cũng đã dành thời gian xem xét, đánh giá tình hình đất nước và những công việc Bộ Chính trị đã giải quyết trong sáu tháng đầu năm 2011. Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực bước đầu: Nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng ở mức hợp lý; kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh; tỉ giá và thị trường ngoại hối có chuyển biến tích cực; thu ngân sách tăng khá; an sinh xã hội, tạo việc làm được quan tâm… Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, dự báo tình hình sáu tháng cuối năm 2011 và năm 2012 còn nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát, mặt bằng lãi suất đang ở mức cao; nhập siêu còn lớn; khu vực sản xuất kinh doanh đã và đang bị ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tài khóa, tiền tệ; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn; còn tiềm ẩn những yếu tố tác động đến ổn định chính trị-xã hội… “ Tình hình trên đòi hỏi phải tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong những tháng cuối năm 2011 và một số năm tiếp theo. Bên cạnh đó, phải thực hiện tốt hơn đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế; giữ vững độc lập chủ quyền và môi trường ổn định, hòa bình cho hợp tác, phát triển” - Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo.