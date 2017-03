Nhiều băn khoăn với đề án của Chính phủ

Sao không sửa luôn Hiến pháp?

Vấn đề cốt lõi nhất là cơ sở pháp lý của việc thí điểm. Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng trong lúc đang phấn đấu xây dựng nhà nước pháp quyền thì phải tuân thủ nghiêm Hiến pháp và pháp luật. Nội dung mà đề án nêu ra mặc dù thí điểm để rút kinh nghiệm nhưng lại chưa phù hợp Hiến pháp, chưa kể là thực hiện sẽ ảnh hưởng tới hàng loạt quan hệ pháp luật giữa các cơ quan, tổ chức ở địa phương. Vì vậy, nhóm ý kiến này đề nghị Quốc hội ngay trong kỳ họp này cho sửa đổi một số điều Hiến pháp hiện hành về tổ chức chính quyền địa phương sao cho khỏi bó tay khi cần đổi mới.

Nhóm ý kiến thứ hai chia sẻ với đề xuất của Chính phủ, coi việc Quốc hội ra nghị quyết cho thí điểm như là nghị quyết sửa đổi Hiến pháp.

Đề án của Chính phủ dành hai trang liệt kê các hạn chế của HĐND huyện, quận, phường. Tuy nhiên, một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật cho rằng vẫn chưa rõ được nguyên nhân đích thực của những yếu kém đó, nhất là trách nhiệm của các thiết chế khác trong bộ máy chính quyền địa phương với hoạt động của HĐND. Hơn nữa, những hạn chế đó là chuyện chung của cả hệ thống cơ quan dân cử, ở tất cả các cấp thì tại sao lại chỉ nêu là của huyện, quận, phường?

Thí điểm cả tổ chức, con người?

Một loạt băn khoăn cũng được các chuyên gia của Ủy ban Pháp luật nêu ra như: Sao chỉ thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường mà không thử luôn với thị xã, thành phố thuộc tỉnh? Sao chủ tịch xã thì dân bầu mà chủ tịch phường lại để cấp trên bổ nhiệm? Sao lại bỏ HĐND phường là cấp trực tiếp trong quan hệ nhà nước-công dân? Liên quan đến tổ chức, cán bộ như vậy thì có nên thí điểm không? Tại sao không làm thử diện hẹp, tính đại diện cao (có thành phố, có tỉnh, có đại diện vùng miền) mà lại triển khai rộng tới mức bỏ HĐND huyện, quận, phường ở 10/63 tỉnh, thành; dân bầu chủ tịch xã ở 39/63 tỉnh, thành với quy mô 385/9.106 xã? Cùng lúc tồn tại nhiều loại mô hình tổ chức chính quyền xã, phường, quận, huyện như vậy sẽ gây nhiều khó khăn, lúng túng thì hướng xử lý cụ thể thế nào...?

Ủy ban Pháp luật kiến nghị Chính phủ nếu bỏ HĐND ở huyện, quận, phường thì rõ ràng UBND chỉ còn là cơ quan hành chính, đại diện của cơ quan hành chính cấp trên tại địa bàn. Mà như vậy thì tổ chức cơ quan hành chính này cần phải gọn nhẹ, không nên có quá nhiều phó chủ tịch, nhiều phòng, ban như hiện nay. Mặt khác, đã là cơ quan đại diện cho UBND cấp trên thì tại sao đề án lại chuyển một số chức năng từ HĐND không còn tồn tại để giao cho cơ quan hành chính này? Chưa kể, bất hợp lý sẽ xuất hiện khi UBND nơi không còn HĐND vẫn là một nơi cấp ngân sách, sẽ không còn cơ quan giám sát việc thực hiện cấp ngân sách nữa.

Hiệp thương chọn hai ứng viên là “bầu cử sớm”?

Còn với việc thí điểm dân bầu chủ tịch xã, một số ý kiến cho rằng vị trí, vai trò của chủ tịch do dân trực tiếp bầu phải bình đẳng với HĐND - cũng do dân bầu. Do đó, chức năng, nhiệm vụ của cả chủ tịch và HĐND nơi thí điểm phải khác so với hiện hành. Về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình chọn lựa, giới thiệu ứng viên, tại sao phải giới hạn người tham gia ứng cử từ 50 tuổi trở xuống? Có nhất thiết chủ tịch do dân bầu thì đương nhiên là đại biểu HĐND xã? Tại sao chủ tịch xã do dân bầu trực tiếp nhưng khi miễn nhiệm, bãi nhiệm lại do HĐND hoặc chủ tịch UBND cấp trên quyết định?...

Đặc biệt, nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật cho rằng hiệp thương, lựa chọn và tổ chức bầu cử người đứng đầu UBND xã không thể giống y như việc bầu đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội. Vì thế, cần cân nhắc lại quy trình mà đề án dự kiến: Ban thường trực MTTQ chủ trì, chọn giới thiệu hai người có phiếu tín nhiệm cao nhất trong số ứng viên rồi mới đưa ra cho dân bầu. “Quy định như vậy dường như đặt hội nghị hiệp thương như một lần bỏ phiếu sớm, không bảo đảm việc thực hiện quyền ứng cử của những người có đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện...” - Chủ nhiệm Nguyễn Văn Thuận nói.

Đề xuất của Chính phủ như trình bày của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn khi trình đề án là Quốc hội ngay trong kỳ họp này ban hành nghị quyết về nguyên tắc cho thí điểm bỏ HĐND huyện, quận, phường và dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND xã. Còn nội dung cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chính quyền những nơi thí điểm, danh sách cụ thể những địa phương thí điểm, tiêu chuẩn ứng viên và thủ tục bầu cử... thì Quốc hội giao cho Ủy ban Thường vụ quyết định trên cơ sở nghiên cứu đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, quyết định cụ thể sẽ còn chờ các đại biểu bấm nút sau khi thảo luận trên cơ sở đề án của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật.