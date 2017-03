Nhiều ĐBQH không đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu

ĐB Nguyễn Thị Bạch Ngân (Bà Rịa-Vũng Tàu) nhấn mạnh nguy cơ vỡ quỹ BHXH do nhiều nguyên nhân: Do DN trốn đóng BHXH, bộ máy cồng kềnh... chứ không phải do tuổi nghỉ hưu thấp. Nếu tăng tuổi nghỉ hưu sẽ làm hạn chế khả năng tiếp cận việc làm của lao động trẻ. Cần phải có giải pháp mạnh hơn đối với xử lý việc trốn, nợ đọng BHXH để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, đến nay mới có khoảng 20% lực lượng tham gia BHXH nhưng tình trạng nợ, chậm đóng BHXH khá phổ biến (riêng khối DN ngoài quốc doanh và DN có vốn đầu tư nước ngoài chiếm trên 70% tổng nợ) làm ảnh hưởng thu quỹ BHXH.

BÌNH MINH