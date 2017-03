Nhiều đề xuất về kiểm soát quyền lực

Trao quyền dân phúc quyết những lần sửa đổi Hiến pháp sắp tới Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, thành viên Ủy ban Dự thảo Hiến pháp, cũng đăng đàn phát biểu, tập trung vào một vấn đề trọng tâm của lần sửa đổi Hiến pháp lần này là làm sao dự thảo thể hiện được đầy đủ nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Ông nói: “Lịch sử lập hiến nước ta cũng là lịch sử của hơn 80 năm Đảng kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng một nền hiến pháp theo các ý tưởng dân quyền và pháp quyền do Hồ Chủ tịch đề xướng, mà cốt lõi là “tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam”. Từ cách tiếp cận ấy, Hiến pháp 1946 đã khẳng định: “Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia”. Vì vậy, trong lần sửa Hiến pháp này, bên cạnh việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp sửa đổi QH quyết định ban hành, ông đề nghị cần đưa vào Hiến pháp mới điều khoản phúc quyết hiến pháp, để áp dụng cho các lần sửa đổi sau. Ông nói: “Chỉ một động thái như vậy thôi, theo tôi, cũng sẽ là sự thể hiện cao nhất sự kính trọng của QH với nhân dân, với cử tri - những người bầu ra chúng ta và sẽ đem lại những hiệu quả to lớn, có thể góp phần chấn hưng đất nước. Sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước ở quyết định của nhân dân sẽ là động lực quan trọng để mỗi người dân thể hiện đầy đủ hơn và đúng đắn hơn trách nhiệm công dân của mình, là phát huy tốt nhất bài học mà Đảng đã đúc kết: Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Hiến pháp do nhân dân làm ra, sửa đổi và biểu quyết thông qua, vì thế Hiến pháp là thiêng liêng, là tinh thần pháp quyền của đất nước như Hồ Chủ tịch đã tâm niệm. Như thế, Hiến pháp phải được bảo vệ đặc biệt; mọi vi phạm Hiến pháp đều phải được phát hiện và xử lý bằng cơ chế minh bạch, hiệu lực và hiệu quả. Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, cơ chế bảo hiến hiện hành do nhiều cơ quan nhà nước khác nhau thực hiện, có nhiều hạn chế và chắc chắn sẽ là bất cập trong tiến trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền tới đây. Điều này đã được Chính phủ chỉ ra trong báo cáo tổng kết Hiến pháp 1992. Vì thế, ông đồng tình với tờ trình của Ủy ban Dự thảo Hiến pháp là cần quy định về Hội đồng Hiến pháp - một thiết chế hiến định do QH thành lập, hoạt động chuyên trách, độc lập, có nhiệm vụ giúp nhân dân và QH kiểm tra, kết luận và tự xử lý hoặc kiến nghị QH xử lý với những vi phạm Hiến pháp trong các văn bản pháp luật cũng như trong hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước.