Nhiều địa phương công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND

Long An: Theo công bố của Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An, có 59 đại biểu HĐND tỉnh được bầu ra từ 95 ứng cử viên. Tại đơn vị bầu cử số 7 (TP Tân An), trong số bảy ứng cử viên bầu lấy năm đại biểu, ông Dương Quốc Xuân (Dương Thế Hùng), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã không tái đắc cử vào HĐND tỉnh khóa VIII. Ông Xuân đạt 59,65% số phiếu bầu, đứng thứ sáu. Theo ông Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Long An, trong kỳ bầu cử này, cử tri đã nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến các ứng cử viên từ trước, việc chọn lựa ứng cử viên tiêu biểu được cử tri thực hiện rất có trách nhiệm, thận trọng.

Hà Nội: Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết TP đã bầu đủ 95 đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016. Trong đó có 23 nữ, chiếm tỉ lệ hơn 24%; người ngoài đảng có bảy người (7,37%); đại biểu tái cử có 24 người (25,26%)... Đại biểu có số phiếu trúng cử cao nhất là ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP với 84,37%.

Ninh Thuận: Theo kết quả công bố, HĐND tỉnh này bầu đủ 50 đại biểu, trong đó tỉ lệ nữ chiếm 26%, dân tộc thiểu số chiếm 7%, dưới 35 tuổi chiếm 10%. HĐND cấp huyện có 225 đại biểu trúng cử, thiếu ba so với quy định. Có hai người trúng cử năm nhiệm kỳ HĐND tỉnh liên tục là đại biểu Thành Chiểu và Trượng Ngọc Anh, cùng dân tộc Chăm.

Quảng Nam: Ông Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này, cho biết có 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh (trên tổng số 102 ứng cử viên). Trong đó có 20 đại biểu nữ, sáu đại biểu dân tộc và 24 người tái cử. Có một số đại biểu trúng cử với tỉ lệ cao 88%-92%.

TP.HCM: Ngày 27-5, tại hội nghị báo cáo viên do Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức, bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP, cho biết dự kiến kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa VIII sẽ khai mạc ngày 22-6. Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ bầu một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 như chủ tịch và các phó chủ tịch HĐND TP; chủ tịch UBND TP (những vị này đều bắt buộc là đại biểu HĐND - PV)...

