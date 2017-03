Nhiều dự án ở quận 2 có sai phạm nghiêm trọng

Năm 2001, Thủ tướng có quyết định thu hồi gần 3,4 ha đất ở phường An Phú, giao cho Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 2 (gọi tắt là Công ty QLPTN) làm dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên của quận 2. Khi thực hiện, công ty đã tự ý mở rộng hơn 5.000 m2. Công ty QLPTN còn có nhiều sai sót như bồi thường khi chưa có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường chưa được thẩm định, phê duyệt... Trong 121 nền nhà, có 86 nền duyệt bán cho cán bộ, công nhân viên (trong đó có hai nền nằm ngoài dự án) và 35 nền kinh doanh (16 nền nằm ngoài dự án). Công ty QLPTN để lại nền kinh doanh là sai mục đích, khi bán lại không thông báo công khai, không có thông báo duyệt giá bán.

Trong quá trình xét duyệt, hội đồng xét duyệt đất ở đã không xác minh nhu cầu thực tế của cán bộ, công nhân viên. Có bốn trường hợp thiếu tiêu chuẩn (chưa có gia đình) nhưng vẫn được duyệt bán. Có 43 trong 86 cán bộ, công nhân viên đã chuyển nhượng nền cho người khác, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Thanh tra kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các phòng ban và cá nhân có sai phạm.

Ngoài ra, dự án khu chung cư cao cấp An Phú Gia cũng do Công ty QLPTN làm chủ đầu tư, diện tích hơn 1,5 ha tại phường An Phú. Ngoài văn bản của kiến trúc sư trưởng TP về quy hoạch địa điểm xây dựng, dự án này chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kể cả quyết định giao đất làm dự án. Thế nhưng ngày 6-8-2003, Công ty QLPTN ra quyết định khởi công công trình và xây dựng. Thanh tra TP đã kiến nghị ngưng ngay việc thực hiện dự án này và lập các thủ tục cần thiết theo luật định, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Ngoài ra, thanh tra còn đề cập đến nhiều sai phạm ở các dự án khác ở quận 2 như sự cố kỹ thuật cầu Kỳ Hà (Khu công nghiệp Cát Lái), dự án khu tái định cư Thủ Thiêm tại phường An Khánh...