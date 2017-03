Nhiều hoạt động chào mừng Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9

Tại Hà Nội, Sở VH-TT&DL sẽ tổ chức 60 buổi biểu diễn nghệ thuật tại các khu vực trọng điểm như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình…

Tại TP.HCM, liên hoan nghệ thuật múa TP.HCM lần thứ ba sẽ được tổ chức từ ngày 19 tới 22-8 tại Nhà hát thể nghiệm Trường Múa. Thành Đoàn TP.HCM cũng tổ chức các hội thi, hội trại truyền thống, thực hiện chương trình “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”, chương trình “Hát cùng đồng bào tôi”…

Từ ngày 18-8, Trung tâm Văn hóa tỉnh An Giang cũng đã triển khai đồng loạt các hoạt động như hội thi vẽ tranh Giải thưởng thiếu nhi Việt Nam tỉnh An Giang lần IV-2011, triển lãm lưu động các bộ ảnh về thành tựu kinh tế-văn hóa-xã hội...

Tại Lạng Sơn, 11 đội chiếu bóng lưu động đã tổ chức khai thác các nguồn phim tư liệu về chủ đề Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9 để phục vụ bà con dân tộc vùng sâu. Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành khác như Hải Phòng, Tuyên Quang, Thừa Thiên-Huế, Gia Lai, Bình Phước,… cũng có các hoạt động văn nghệ, triển lãm chào mừng ngày lễ trên.

Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945), ngày 18-8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống. Cũng trong dịp này, hai cá nhân và một tập thể thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã được tặng thưởng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

ĐỨC HUY – PL