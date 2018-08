Nhiều hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Tôn

Ngày 9-8, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.



Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thông tin tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: “Các hoạt động kỷ niệm nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng – người con của quê hương An Giang đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Bên cạnh đó, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương người cộng sản mẫu mực trong cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân của tỉnh An Giang”.

Theo đó, sáng 19-8, sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm và lễ dâng hoa dâng hương tại Tượng đài Bác Tôn và Đền tưởng niệm. Đặc biệt, chiều 19-8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với Đảng và cách mạng Việt Nam; góp phần vào việc bồi dưỡng giáo dục và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời góp phần thực hiện thành công Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.



Ngoài ra dịp này, người dân địa phương và du khách còn được tham gia nhiều hoạt đặc sắc như: Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 33 năm 2018; Hội diễn “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XVI; Triển lãm tư liệu chuyên đề “An Giang quê hương Chiến sĩ Cách mạng, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng”; Tuần lễ Văn hóa và Du lịch; Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2018; Giải xe đạp Nữ toàn quốc mở rộng Tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 19 năm 2018; Vòng chung kết liên hoan Đờn ca tài tử....



Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, toàn tỉnh An Giang đã đăng ký 23 công trình về an sinh xã hội, tổng giá trị trên 21 tỉ đồng.