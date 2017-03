Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh, báo chí cách mạng Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc với đội ngũ hùng hậu, xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng của Đảng trong nhiệm vụ tuyên truyền, đối nội và đối ngoại. Kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Chiều 15-6, Công an TP Cần Thơ tổ chức gặp gỡ thân mật lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài địa phương và văn phòng đại diện báo, đài TP.HCM, trung ương ở Cần Thơ. Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, mong muốn các cơ quan báo, đài gắn bó hơn nữa với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự xã hội … Công an TP tiếp tục chỉ đạo các địa phương hợp tác và tạo điều kiện cung cấp thông tin để báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn.

TX - GIA TUỆ