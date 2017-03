Nhiều thách thức an ninh mới tại châu Á-Thái Bình Dương

Với chủ đề là “Những nguy cơ và thách thức: Liệu cấu trúc an ninh khu vực mới có hữu ích”, cuộc họp xoay quanh nhiều nội dung được dư luận quan tâm như “Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử khu vực”, “Bảo vệ an ninh nguồn nước”, “Hiện đại hóa hải quân”…

Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói: “Trong khi các thách thức an ninh truyền thống không giảm đi thì các thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh biển, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh mạng… lại ngày càng nổi lên. Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng cho đến nay, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn chưa có đủ các cơ chế hợp tác phù hợp để có thể ứng phó hiệu quả với các thách thức nêu trên”. Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có và đề xuất các biện pháp tăng cường xây dựng lòng tin, xây dựng cơ chế để hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích khu vực…

X.VŨ