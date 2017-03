Nhìn lại một năm thực hiện VMĐT: Chửi thề, mặc “mát”... vẫn ngoài vùng phủ sóng

Những mô hình hay năm 2008 Phường 11, quận 3: Thưởng nửa triệu đồng cho người bắt “xà bần tặc” Trước tình trạng đổ xà bần tràn lan dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc, phường bèn nảy ra ý “nhờ tai mắt của dân” để bắt “xà bần tặc”. Phường phát cho các hộ dân gần khu vực đó mỗi nhà một dây xích. Hễ thấy anh ba gác nào léng phéng đổ xà bần bậy, người dân chạy ra “kịch” một phát, xích xe lại, gọi phường đến xử lý. Mỗi lần bắt một xe vào ban ngày người dân sẽ được thưởng 200.000 đồng, ban đêm thưởng đến 500.000 đồng. Phường 4, quận 10: Một biết bốn để cùng nhau giữ phố sạch đẹp Cứ một nhà giám sát, nhắc nhở bốn nhà xung quanh tự giữ vệ sinh trước và trong nhà mình, thực hiện giao rác đúng giờ, không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, không đặt bảng hiệu quảng cáo sai quy định. Ngoài ra, phường còn lập một tổ chụp ảnh. Mỗi tuần hai lần tổ sẽ đi chụp ảnh các hộ tự quản làm tốt và cả những nơi còn nhếch nhác rồi dán lên bản tin phường để nhắc nhở. Gò Vấp: Vận động 17 cây xăng xây nhà vệ sinh Trong khi nhiều quận đang lúng túng với việc khảo sát vị trí xây nhà vệ sinh công cộng thì quận Gò Vấp đã vận động được 17/20 cây xăng đồng ý sửa chữa, xây mới nhà vệ sinh để giúp người lỡ đường giải quyết “nỗi buồn”. Ngoài ra, quận còn thành lập hợp tác xã để tập hợp các đường dây thu gom rác dân lập vào một đầu mối. Tân Bình: Phạt nóng số một! Quận Tân Bình đã linh động thành lập các tổ liên ngành do một cán bộ ngành công an làm tổ trưởng để có đủ thẩm quyền phạt tại chỗ theo quy định. Các tổ này được công an quận cấp quyết định xử phạt có đóng dấu treo và được Kho bạc nhà nước quận cấp biên lai thu tiền phạt. Nhờ vậy, tỷ lệ phạt tại chỗ của quận khá cao.