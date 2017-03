‘Nhìn thẳng vào sự thật’

Bài học bám sát thực tiễn

Khi còn là bí thư Thành ủy TP.HCM, đồng chí Nguyễn Văn Linh-PV) không chỉ lo lắng, trăn trở mà còn sâu sát thực tiễn để tìm lối ra trước thực tế cực kỳ khắc nghiệt. Những ngày đêm gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp TP, đồng chí đã cùng Thành ủy thẳng thắn phân tích tình hình, chỉ rõ năm điều “vi phạm”, trong đó vi phạm nghiêm trọng nhất chính là “chưa xác định thật rõ hai mục tiêu của hoạt động kinh tế TP: mở rộng, nâng cao sản xuất và cải thiện đời sống cho nhân dân”. Từ đó đồng chí đã cùng Thành ủy lãnh đạo thực hiện một số mô hình mới, cách làm mới từ tư duy đổi mới, trước hết là trong lĩnh vực kinh tế. ... Đồng chí đã từng nói: “Cái mới không dễ được chấp nhận. Còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để bằng thực tế với cung cách làm ăn có hiệu quả mới có thể thuyết phục nhằm thay đổi dần được cách nghĩ, cách điều hành theo lề lối cũ… Để làm chuyển biến tình hình, Đại hội lần thứ 6 này phải đánh dấu sự đổi mới của Đảng ta về tư duy, phong cách, tổ chức và cán bộ. Đó là đòi hỏi bức thiết của đất nước. Đó cũng là đặc tính của cách mạng, nhất là cách mạng XHCN, là bản chất sâu xa của chủ nghĩa Mác-Lênin, là xu thế tất yếu của thời đại… Chỉ có đổi mới thì mới thấy đúng và thấy hết sự thật, thấy những nhân tố mới để phát huy, những sai lầm để sửa chữa, nhằm vận dụng tốt chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh nước ta, phát huy truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, động viên tính năng động, sáng tạo và khả năng vô tận của Nhân dân lao động làm chủ tập thể để đồng thời đẩy mạnh ba cuộc cách mạng, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”. Luôn đổi mới và đổi mới ở đồng chí Nguyễn Văn Linh là như vậy, trên cơ sở thực tiễn và lý luận, lập trường nguyên tắc và sáng tạo cụ thể, kế thừa và phát triển với tinh thần đầy trách nhiệm. (Trích tham luận của Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tại hội thảo khoa học

“Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”) Phê phán sâu sắc ‘sự im lặng đáng sợ’ (*)

Trong nhiều năm được gần và làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Linh, tôi thấy đồng chí có những đức tính quý báu của người lãnh đạo, mà nổi bật là sự thẳng thắn chân thực, sát thực tế, nói thẳng, nói thật và đã nói là làm. Ở cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã khuyến khích, đề cao tác phong “Nói và làm, nhìn thẳng vào sự thật”, đồng thời phê phán sâu sắc “sự im lặng đáng sợ” thể hiện thái độ quan liêu, vô trách nhiệm của một số cán bộ, cơ quan của Đảng và Nhà nước. Cách suy nghĩ và phong cách NVL đã thúc đẩy tinh thần dám nghĩ dám làm, dám nói sự thật, thúc đẩy sự đổi mới tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, đổi mới hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Đảng ta và Nhà nước ta bây giờ cũng đang suy nghĩ và làm việc theo phong cách NVL (Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh) Đừng tạo sự cách biệt giữa lãnh đạo và nhân dân (*)

Khi đi công tác xa, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chủ trương không có xe “tiền hô hậu ủng”, hụ còi để các phương tiện khác né tránh, nhường đường. không đi chuyên cơ mà đi chung với hành khách. Theo anh, như thế vừa đỡ lãng phí tiền của Nhà nước, công sức của công an theo bảo vệ, vừa không lộ liễu mục tiêu dễ cho kẻ xấu tấn công vào, vừa không làm phiền dân, tạo sự cách biệt giữa cán bộ lãnh đạo và nhân dân. Đến tỉnh công tác, anh thường đi xuống xã không do tỉnh bố trí, vào nhà dân bất chợt để gặp cô bác nói chuyện. Một lần anh ghé nhà một bác nông dân lớn tuổi đang xếp củi ở ngoài sân. Thấy xe ghé ở bên đường, một số người tò mò đến định vào xem ai đến và làm gì. Một chiến sĩ công an của tỉnh đi theo bảo vệ đã chặn người đến. Anh nhìn thấy cau mày không nói gì nhưng khi về cơ quan, anh cho mời đồng chí công an đó đến và nói: Đồng chí có nhớ sáu lời Bác Hồ dạy về tư cách cán bộ, chiến sĩ công an không? Có nhớ lời Bác là “Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép”… Ta phải lễ phép, kính trọng dân vì ta, như Bác Hồ thường dạy, là người lãnh đạo nhưng lại là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đồng chí bảo vệ tôi là tốt nhưng trong bảo vệ phải chú ý từ cách ăn nói đến thái độ phải lễ phép, hòa nhã để dân đồng tình chớ xua đuổi, ngăn cản một cách thô bạo như buổi chiều không phải là cách tốt đâu. (Ông Tô Bửu Giám, nguyên trợ lý của

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh) (*) Trích tham luận hội thảo khoa học

“Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam với Sài Gòn- Chợ Lớn-Gia Định-TP.HCM” TÁ LÂM (lược ghi)