Những cột chủ quyền giữa khơi bừng sáng

Vài hồi ức nhỏ Trong số những kỹ sư, công nhân của công ty lắp đặt pin mặt trời có những người còn rất trẻ nhưng đã hai lần xung phong ra công tác tại nhà giàn. “Đợt lắp đặt lần trước trở về, tôi kể chuyện say sóng nằm li bì trên tàu cho vợ nghe. Lần đi này, vợ tôi hỏi vui bộ chưa ngán biển, chưa ớn sóng hay sao mà lại xung phong hăng thế. Tôi cười trừ bảo vợ rằng mình chịu khổ chưa tới một tháng, sá gì so với các anh ở nhà giàn quanh năm suốt tháng ăn sóng ở gió” - kỹ sư Phan Văn Trường kể. Chính từ suy nghĩ cảm thông đó, những chàng kỹ sư, công nhân của công ty lắp đặt đã không ngần ngại xa cuộc sống TP lên đường đi thắp sáng nhà giàn. Trong suốt chặng đường đi, kỹ sư Phan Văn Trường chia sẻ kinh nghiệm với anh em và phân công công việc cụ thể: Từng bước chuyển dụng cụ, lắp đặt phần nào trước, sau để có thể đảm bảo công việc được diễn ra an toàn và hiệu quả nhất. “Tôi còn nhớ mãi lần ra lắp đặt lần trước. Khi ánh điện bừng sáng lên trong đêm, các chiến sĩ nhà giàn đã gào lên sung sướng. Trong tôi bây giờ còn nguyên những hình ảnh ấy. Ngày chia tay, các chiến sĩ quyến luyến tiễn anh em xuống tận cầu thang ra tàu. Đó cũng chính là động lực để tôi trở lại chung tay thắp sáng nhà giàn DK1, mong góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để anh em cải thiện điều kiện công tác và đời sống ở ngoài khơi xa này” - kỹ sư Hoàng Chương tâm sự.