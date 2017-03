Những hiệp sĩ của du khách

Mùng 3 Tết Mậu Tý - 2008, đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) đông nghẹt khách du xuân. Mải lo chụp ảnh cho người thân, chị T.H.N bỗng giật mình khi chiếc giỏ xách đeo trên tay bị giựt mạnh.

Chị N. hô to: “Cướp...cướp...”. Nhanh như cắt, trật tự viên (TTV) Huỳnh Triệu Phước Chung lao tới chộp lấy tay một người đàn bà vừa giựt giỏ xách của chị N., rồi mở máy bộ đàm gọi đồng đội đến hỗ trợ.

Lúc này, một thanh niên và một phụ nữ khác nhào tới chửi mắng, giằng co với Chung hòng giải vây cho người đàn bà kia. Nhận được tin báo của đồng đội, một nhóm TTV tuần tra mô tô lập tức có mặt, hỗ trợ Chung bắt giữ 3 đối tượng đưa về Công an phường Bến Nghé (Q.1 - TPHCM) xử lý. Nhận lại giỏ xách, chị N. hết lời cảm ơn các TTV.

Đối với các TTV, công việc quen thuộc nhất của họ là hướng dẫn khách qua đường, hỏi thăm đường... “Nhưng khi thấy chuyện bất bình thì anh em ra tay ngay. Những việc chúng tôi làm đơn giản chỉ vì sự bình yên của du khách” - TTV Huỳnh Triệu Phước Chung nói.

Chính vì thế, danh sách các vụ phạm pháp quả tang do TTV phát hiện hoặc tham gia cùng các lực lượng khác bắt giữ ngày một dài ra: Ngày 3-2, TTV bắt giữ một đối tượng giựt dây chuyền của du khách trên đường Nguyễn Huệ, giao công an xử lý; ngày 6-2, tổ tuần tra bắt giữ một tên cướp; ngày 15-2, TTV bắt giữ 2 đối tượng móc điện thoại di động của du khách tại đường Nguyễn Huệ, đưa về công an phường xử lý; tổ tuần tra (Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Đại Bảo) phát hiện, bắt giữ một đối tượng tiêu thụ nữ trang cướp của khách du lịch trước đó một ngày tại đường Lê Lợi...

Hình ảnh các TTV áo xanh ngày càng trở nên thân thiện hơn đối với du khách khi đến TP. Ông Jess Sames, du khách Anh, cho biết ông và bạn bè cảm thấy yên tâm dạo phố khi thấy những thanh niên áo xanh khắp nơi. “Nhờ họ, chúng tôi được biết thêm nhiều điểm tham quan khác. Giá mà lực lượng này có mặt ở tất cả các điểm du lịch” - ông Jess Sames nói.

Sau 2 năm triển khai lực lượng TTV bảo vệ khách du lịch thuộc Công ty Dịch vụ Công ích TNXP TPHCM, tình hình an ninh trật tự du lịch tại TPHCM đã có những chuyển biến tốt: Nạn ăn xin, buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo, cướp giật, móc túi du khách đã giảm đáng kể.

Từ 108 thành viên ban đầu (trong đó có hai TTV nữ để giải quyết các vấn đề của du khách nữ), tập trung làm nhiệm vụ ở các tuyến điểm tại trung tâm TP, đến nay, quân số lực lượng này tăng lên 248 người (hơn 10 nữ), địa bàn hoạt động được nhân rộng ra một số điểm tham quan, mua sắm thu hút nhiều du khách, như chợ Bình Tây, chợ An Đông...

Lực lượng trên được chia thành ba nhóm chính: nhóm tiếp nhận và xử lý thông tin đồng thời giải quyết vụ việc; nhóm tuần tra lưu động bằng mô tô; nhóm bảo vệ điểm du lịch và tuyến điểm. Tiêu chuẩn tuyển chọn vào lực lượng này là ngoài biết ít nhất một ngoại ngữ, các TTV còn phải giỏi võ.

Để tạo sự tự tin hơn nữa cho các TTV khi thi hành công vụ, nhiều khóa học tiếng Anh, nghiệp vụ du lịch, nghiệp vụ bảo vệ do các cơ quan chuyên ngành được tổ chức thường xuyên...