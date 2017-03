Những ngày chuyển quân tập kết - Bài 3: Đổi tiền Cụ Hồ

Các họa sĩ Huỳnh Văn Gấm, Lê Thiên, Lê Ba phác thảo nhiều mẫu giấy bạc lớn, nhỏ in hình du kích cầm mác lao tới, đội nữ dân quân du kích năm người sát cánh, nông dân tay cầm liềm, tay mân mê bông lúa no tròn. Hai máy in chánh hiệu của Nhật mua bên Thái Lan được chở về vượt qua đồn bót địch. Bạc Cụ Hồ có giá trị ngang với bạc xanh Đông Dương. Phổ biến ở các tỉnh (trong vùng tự do) là một ăn một; có nơi cao hơn như ở Rạch Giá thì một ăn 1,2 đồng. Dân chúng còn giao kèo miệng, không có tiền lẻ thì xé đôi tờ bạc một đồng ra thành năm cắc (50 xu), còn giấy bạc bị sờn mép hay rách biên vẫn xài.