Những người trúng cử đều đạt tín nhiệm cao

Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Huỳnh Thị Nhân tại Hội nghị tổng kết Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tại TP.HCM do Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 20-9.

Nhận xét về việc tổ chức thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư tại 10 đảng bộ cấp trên cơ sở, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng TP.HCM đã thực hiện thí điểm và đạt kết quả tốt khi các bí thư được đại hội bầu trực tiếp đều đạt tỉ lệ tín nhiệm cao từ 95% trở lên. Đơn cử như Bí thư quận 10 Lâm Đình Chiến (98,68%), Bí thư Tổng Công ty Bến Thành Trần Hồng Tâm (99,33%)…

Theo bà Hà, chủ trương trên đảm bảo phát huy dân chủ, được đại biểu đồng tình khi họ trực tiếp bầu người đứng đầu cấp ủy. Đồng thời, bí thư cấp ủy được đại hội bầu cũng sẽ thấy được uy tín và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân mà tập trung thực hiện các mục tiêu đã đề ra bằng việc làm cụ thể chứ không chỉ trên nghị quyết.

Báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy cũng nhận xét bên cạnh những mặt tích cực thì những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong kỳ đại hội vừa qua chủ yếu vẫn là báo cáo chính trị ở một số đảng bộ còn dài dòng, dàn trải theo kiểu liệt kê sự việc, thiếu tính khái quát, chưa làm rõ vai trò lãnh đạo của đảng bộ. Việc tổ chức thảo luận ở hội trường thiếu tính tranh luận do phát biểu đều là tham luận chuẩn bị sẵn. Ngoài ra, một số đảng bộ chưa làm tốt quy trình đánh giá, nhận xét, rà soát cán bộ dẫn tới việc bố trí nhân sự bị động, gặp khó khăn khi chuẩn bị nguồn nhân sự theo yêu cầu. Thậm chí một số ít người không đáp ứng được năng lực, phẩm chất, có những sai sót nổi cộm nhưng do cấp ủy không nắm chắc hoặc do nể nang vẫn tiếp tục giới thiệu tái cử…

THU HƯƠNG