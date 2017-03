Ninh Thuận: Sáu tháng, phát hiện hai vụ tham nhũng

Cụ thể, Thanh tra huyện Ninh Sơn đã phát hiện ông Phạm Văn Trinh, cán bộ kế toán thu ngân sách xã Nhơn Sơn lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chiếm dụng 296,7 triệu đồng từ tiền Chương trình 167. Vụ việc đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý. Cùng thời gian, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án, bị can đối với bà Nguyễn Thị Lan Anh, kế toán BV Đa khoa tỉnh, về tội tham ô tài sản số tiền trên 1 tỉ đồng. Khám xét nơi làm việc, nơi cư trú của bị can, công an thu giữ một xe Vespa, 25 triệu đồng (Pháp Luật TP.HCM từng đưa tin).

MINH TRÂN