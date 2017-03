Nối biển khơi gần với đất liền

Nâng công suất thắp sáng cho nhà giàn DK1/12 Sáng 9-5, đoàn công tác “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” của báo Tuổi Trẻ đã cập nhà giàn đầu tiên DK1/12. Tám tấm pin mặt trời và 12 bình ắc quy đã được chuyển lên nhà giàn an toàn. Đội lắp pin của Công ty Đỗ Lê Vũ sẽ thực hiện việc nâng cấp hệ thống pin mặt trời của nhà giàn này từ 600 W lên 2.000 W. Đại úy Nguyễn Văn Khôi, Phó Chỉ huy nhà giàn DK1/12, cho biết: Hệ thống pin mặt trời trước đây (cũng do chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” lắp đặt) vận hành rất tốt. Tuy nhiên, do công suất còn thấp nên nhà giàn chỉ được thắp sáng từ tối đến 23 giờ. “Việc nâng công suất hệ thống pin lần này sẽ giúp nhà giàn thắp sáng thường xuyên và ổn định hơn. Việc có nguồn điện lớn hơn cũng sẽ giúp nhà giàn trang bị máy móc để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình” - Đại úy Khôi cho biết.