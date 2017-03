Nói cấm kinh doanh vàng miếng là không đúng

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: Cải thiện tình hình cung ứng điện Thời gian qua tình hình cung ứng điện có được cải thiện nhưng sẽ vẫn có khó khăn. Đặc thù của nước ta là tỉ trọng thủy điện lớn mà hiện nay các hồ lớn mực nước đều thấp hơn các năm. Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt cho ngành điện, đảm bảo cung ứng điện ở mức cao nhất. Bộ sẽ tính toán nhanh chóng đưa vào một số nguồn phát điện mới, cố gắng đến cuối năm cung ứng điện ở mức cao nhất đảm bảo sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Một số nhà máy thủy điện nhỏ có tình trạng hoàn thành nhưng chưa thể phát điện lên lưới quốc gia do chưa có đường dây nối từ nhà máy lên lưới điện quốc gia. Hệ thống lưới điện quốc gia được thiết kế để đảm bảo chuyển tải một công suất nhất định, nếu không tính toán trước từ khâu quy hoạch thì khi nhiều nhà máy cùng hòa vào lưới sẽ dẫn đến tình trạng đường dây quá tải. Để giải quyết vấn đề này, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu nâng công suất đường dây tải điện lưới với các nhà máy thủy điện nhỏ để đảm bảo hòa với lưới điện quốc gia an toàn. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân: Phải tìm được thị trường tốt và ổn định Đối với cuộc “di tản” của hàng ngàn lao động Việt Nam khỏi Libya, đến thời điểm này có thể khẳng định 10.000 lao động Việt Nam đã được đưa về nước an toàn. Trong vòng hai ngày nữa, tàu chở 1.049 lao động sẽ cập cảng Đình Vũ (Hải Phòng), hoàn tất chiến dịch đưa toàn bộ người lao động của ta về nước.

Qua biến cố ở Libya khiến lao động của ta phải về nước, Bộ rút ra kinh nghiệm là phải tìm được thị trường tốt và ổn định để người lao động có thu nhập tốt và công việc ổn định. Tuy nhiên, sự cố ở Libya là khách quan, ngay các quốc gia đó cũng không thể dự đoán họ sẽ lâm vào tình trạng đó. Chúng tôi sẽ phải dựa phải vào các cơ quan ngoại giao để tìm hiểu tình hình ở các thị trường lao động. Hiện rất nhiều doanh nghiệp trong Nam ngoài Bắc muốn đứng ra nhận số lao động này, họ cũng nhận bảo lãnh nợ ngân hàng cho người lao động. Bộ sẽ không để những người lao động này lâm vào tình trạng khó khăn do biến cố ở Libya gây ra. (Theo báo Đảng Cộng sản Việt Nam) _____________________________________________________ 3.500 tỉ đồng để lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là tùy tiện. Vinashin đầu tư 86.000 tỉ đồng thua lỗ. Dầu khí cũng đầu tư đến 105.000 tỉ đồng thì riêng lãi suất thôi đã là bao nhiêu rồi? Vì thế phải xem xét kỹ việc để lại nguồn vốn trên cho Tập đoàn Dầu khí. Đại biểu PHẠM THỊ LOAN (Hà Nội) Chúng ta phát triển nhà máy nhiệt điện chạy than sẽ tiêu thụ than rất lớn. Theo tính toán về cân bằng năng lượng và cân đối giữa yêu cầu phát triển nhà máy nhiệt điện chạy than, từ năm 2015 trở đi chúng ta phải nhập khẩu than từ nước ngoài. Một số thị trường như Úc, Indonesia có khả năng cung ứng cho chúng ta trong mấy chục năm. Bộ trưởng Bộ Công Thương VŨ HUY HOÀNG Tỉ giá là nhân tố làm bất ổn kinh tế, Chính phủ phải kiên quyết đưa thị trường ngoại tệ vào pháp luật để quản lý, bình ổn tỉ giá sẽ tạo niềm tin cho người dân giữ tiền đồng. Chính phủ nên cho phép ngân hàng bán ngoại tệ được thu phí, lúc ấy sẽ cân bằng tỉ giá trong và ngoài ngân hàng. Đại biểu NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG (TP.HCM)