Nói cho… qua chuyện

Đương nhiên văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục luật định có giá trị pháp lý hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Lấy ví dụ khi bị “thổi còi”, nhà xe khó mà viện dẫn lời giải thích của ông vụ trưởng để nói mình không vi phạm. Bởi làm vậy, người thừa hành công vụ sẽ bảo “anh đi mà hỏi ông vụ trưởng, tôi chỉ làm theo quy định của thông tư”. Tình huống này tuy chưa xảy ra nhưng không có nghĩa là sẽ không xảy ra. Bởi thực tiễn từng có vụ việc tương tự ở lĩnh vực khác mà khi xảy ra, người có thẩm quyền đã căn cứ quy định có trong văn bản chứ không viện dẫn lời nói của cấp trên để phán xử sự việc.

Năm 2009, khi Thông tư 27 của Bộ Công an được ban hành, nhiều ý kiến lo ngại quy định cho phép CSGT được mặc thường phục khi làm nhiệm vụ sẽ có thể tạo ra sự bất an cho người dân. Khi đó, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã nêu ý kiến với báo chí (đại ý): Chỉ lực lượng công khai mới được dừng xe để xử lý vi phạm. Thế nhưng khi xảy ra vụ nữ sinh viên ở Thái Nguyên bị CSGT mặc thường phục bắn trọng thương thì Đại tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh này, lại nói khác. Ông Tuấn cho rằng việc hai CSGT mặc thường phục yêu cầu người vi phạm dừng xe để kiểm tra giấy tờ và sau đó truy đuổi khi họ bỏ chạy là đúng với Thông tư 27…

Một ví dụ khác trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT) cũng vậy. Thông tư liên tịch số 09 của liên bộ Y tế-Tài chính buộc người bị tai nạn giao thông phải tự chứng minh mình không phạm luật mới được BHYT chi trả. Trước phản ứng của công luận, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT, nói (đại ý): Nếu chưa xác định được người bị tai nạn giao thông phạm lỗi thì họ phải được hưởng BHYT và công an giao thông phải chịu trách nhiệm về việc chứng minh này. Thế nhưng phía công an lại cho rằng mình không có trách nhiệm và quyền lợi của người dân đã bị “treo” một thời gian dài để chờ sửa thông tư…

Có thể thấy quy định ở cả ba trường hợp trên đều bất cập so với thực tiễn. Lẽ ra khi được phản ánh, góp ý, cơ quan ban hành phải thấy được những sơ xuất này, đồng thời nhanh chóng sửa đổi hoặc kiến nghị cấp trên sửa đổi để nó phù hợp với thực tiễn cuộc sống, tạo thuận lợi cho người dân. Đằng này những người có thẩm quyền lại có giải thích theo hướng nói trại, nói khác đi so với câu chữ trong văn bản để khi xảy ra sự việc, người dân lại một phen lãnh đủ.

Dân gian gọi cách hành xử này là nói cho qua chuyện.

THÁI BÌNH