Nói có sách, mách có chứng, “quan” ấp úng!

Hôm qua (2-7), HĐND TP dành cả ngày để chất vấn và nghe trả lời chất vấn của Sở Giao thông Vận tải (GTVT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Sở Xây dựng (XD).

Cấm xe tự chế: Điệp khúc hoãn?

Sở GTVT nhận được số chất vấn “kỷ lục”, gồm 27 câu hỏi gửi trước và 10 câu tại hội trường. Đăng đàn trả lời đầu tiên, giám đốc sở này, ông Trần Quang Phượng, cho biết: Chuyện xe ba, bốn bánh tự chế lẽ ra cuối năm 2007 phải đình chỉ lưu hành nhưng TP cho lùi đến 30-6-2008. Mới đây, TP lại cho dời đến 31-12. Ông Phượng lý giải lo cho 21.000 con người đang mưu sinh bằng phương tiện này không phải đơn giản. “Xe bốn bánh rẻ nhất cũng 130 triệu đồng, vượt quá khả năng của họ. Cho họ vay hay giúp lãi suất thì Sở vẫn loay hoay, dù đã tới đề án thứ sáu. Chưa nói hỗ trợ học nghề lái xe, chỉ riêng thời gian đăng ký cũng mất cả năm mà giờ tới mốc 31-12 chỉ còn sáu tháng. Có lẽ đến 31-12 lại phải... xin hoãn tiếp” - ông Phượng phân trần.

Sập rào chắn “lô cốt”: Chỉ là chưa nghiêm túc?

Theo ông Phượng, toàn TP hiện có 197 “lô cốt”, chiếm dụng trên 77 tuyến đường với chiều dài 45 km. Một số “lô cốt” rào chắn sơ sài nên khi mưa to, gió lớn đã ngã đổ. Đơn cử, rào chắn “lô cốt” trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) do Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng thi công đã ngã đổ ba lần từ 12-5 đến nay. “Như vậy là chưa nghiêm túc thực hiện đảm bảo an toàn trong thi công” - ông Phượng nói.

ĐB Đặng Văn Khoa gay gắt: “Việc như vậy mà Sở chỉ đánh giá “chưa nghiêm túc” là quá nhẹ. Theo tôi, đây là sự coi thường công luận, coi thường an toàn tính mạng của người dân. Một tổng công ty to đùng thì việc làm rào chắn tốt chỉ trong tầm tay, tại sao không làm? Mà bị một lần còn thông cảm, đằng này tới ba lần cũng chưa chịu khắc phục là sao?” - ông Khoa đặt vấn đề. Ông Phượng trả lời: “Nếu để xảy ra nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đề nghị khởi tố!”. Ông Phượng cũng hứa đến cuối năm nay sẽ tháo dỡ các “lô cốt” ở 22 tuyến đường...

310 tấn phân/ngày: “Đi về đâu hỡi em?”

Sở TNMT cũng không kém cạnh khi nhận được tới 13 chất vấn văn bản và 12 câu hỏi trực tiếp. Quyền Giám đốc Sở, ông Đào Anh Kiệt, cho biết: Hiện TP thải ra 400 tấn phân hầm cầu/ngày nhưng chỉ có mỗi Công ty Xử lý chất thải Hòa Bình đảm nhận. Có hiện tượng đổ bậy ra cống rãnh, kênh rạch gây ô nhiễm nghiêm trọng. “Từ giờ tới cuối năm, Sở sẽ điều tra, nghiêm trị những xe nào đi đổ phân mà mất niêm chì, dù có ngay tình” - ông Kiệt nói.

ĐB Nguyễn Đăng Nghĩa tính toán: Mỗi ngày Hòa Bình chỉ chuyên chở tối đa 130 xe phân, mỗi xe bảy tấn, tức chỉ khoảng 90 tấn. Vậy 310 tấn còn lại đi đâu? Giờ Sở mới bắt đầu điều tra thì tới khi giải quyết xong, toàn TP đã ô nhiễm hết rồi. Nói dại, nếu dịch tả lây tới TP thì 310 tấn phân/ngày kia sẽ tha hồ tung hoành, lúc đó ai chịu trách nhiệm? “Tôi cho rằng Sở đã quá quan liêu và nắm vấn đề hời hợt, thiếu trách nhiệm” - ông Nghĩa nhận xét.

Thấy đã hết giờ mà vẫn còn nhiều ĐB muốn hỏi, ĐB Trương Trọng Nghĩa hiến kế: “Đề nghị HĐND TP nên mở cuộc họp chuyên đề về môi trường để ĐB có thời gian mổ xẻ, chất vấn nhiều hơn”. Đa số ĐB đồng tình và bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP, gút lại sẽ tổ chức họp trong thời gian sớm nhất.

Xin GPXD: Lý thuyết 20 ngày, thực tế 5-6 tháng

Tân giám đốc Sở XD, ông Nguyễn Tấn Bền, kiến nghị TP cho phép khi người dân xây nhà kho trên đất nông nghiệp thì không cần chuyển mục đích sang đất ở và được miễn luôn thủ tục xin GPXD. Trường hợp xây sai phép nhỏ (như GPXD cho xây cầu thang bên trái, chủ nhà xây bên phải) thì vẫn cho tồn tại. Đề xuất của ông Bền được khá nhiều ĐB đồng tình.

ĐB Võ Văn Sen hỏi: “Trung bình xin một GPXD mất bao lâu?”. Ông Bền trả lời: “Trên lý thuyết, GPXD được cấp sau 20 ngày kể từ khi hồ sơ đủ điều kiện, thế nhưng vẫn có chuyện cán bộ hành dân tới 5-6 tháng mới cấp. Ngay quý III-2008, tôi sẽ cho rà soát lại quy trình, thủ tục cấp GPXD”.

Giám đốc Sở TNMT được... “tặng hoa” Ông “hội đồng” Khoa, như mọi khi, làm hội trường xôn xao vì những “nghị cụ” ông trưng ra để minh chứng cho nội dung chất vấn của mình. Đó là những thiết bị điện, quả chuông đồng, khóa cửa, tấm tôn... dù để trong nhà vẫn bị rỉ sét toàn bộ do môi trường ô nhiễm. Ông Khoa nói: “Sở TNMT có văn bản khẳng định “cây cỏ mọc tốt” nhưng thực tế không phải vậy. Tôi đi khảo sát dưới Bình Chánh, từ cỏ dại đến cây cổ thụ lá đều bạc màu, bị hủy diệt. Không biết Sở quan liêu hay cấp dưới báo cáo láo nhưng dù thế nào thì đây cũng là sự dối trá”. “Tôi xin tặng anh Kiệt “bó hoa” gồm 10 loại thực vật mà tôi vừa hái đêm qua tại Bình Chánh”. Nói rồi, ông Khoa cầm “bó hoa” toàn cây, lá bạc màu vì ô nhiễm đi tới nơi ông Kiệt đang ngồi. Ông GĐ không đón nhận “bó hoa” ông Khoa trao nên ông Khoa để bó hoa trên bàn của ông Kiệt.