Nỗi đau da cam không có ranh giới

Chúng tôi phải sống, chờ công lý chiến thắng Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đình (Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An): Tôi đã không còn muốn chết nữa! Cả ba đứa con của vợ chồng tôi đều bị di chứng chất độc da cam. Vợ chồng tôi từng suy sụp. Nhìn con càng lớn lên càng bệnh tật và không biết gì, đã nhiều lúc tôi nghĩ mình chết đi cho đỡ buồn tủi. Nhưng sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội đã động viên rất nhiều cho tinh thần chúng tôi. Và chúng tôi, những người cùng cảnh ngộ bị chất độc da cam ngày càng gắn bó hơn. Vụ kiện da cam mà chúng ta theo đuổi từ năm 2004, dù đến nay Tòa tối cao Mỹ không chấp nhận nhưng vụ kiện đã gióng lên cho cả thế giới biết tội ác của kẻ gieo rắc chất độc da cam. Nay chúng tôi phải sống chờ và tin công lý rồi sẽ chiến thắng. Chị Nguyễn Thị Thủy (Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An): Luôn ấm lòng vì sự chia sẻ Tôi sinh ra đôi chân đi không vững, bố phải cõng tôi đến trường kiếm con chữ. Lớn lên tôi mới hiểu đôi chân của mình đi không vững và ba chị phải ngồi một chỗ, đầu óc không tỉnh táo là do bị di chứng của chất độc da cam. Tôi hiểu được chất độc da cam là gì và đã thương bố đến xót lòng khi nhìn thấy bố những ngày cuối đời bị biến chứng, da lở loét, nằm liệt giường. Những ngày này, qua tivi chúng tôi biết ngày hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đang diễn ra cả nước. Dù ở nơi xa xôi nhất, chúng tôi cũng hiểu được mình luôn được san sẻ. Và điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Anh Phú Hô, dân tộc Chăm (thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận): Qua đi ngày tháng tuyệt vọng Vợ chồng tôi sinh 13 đứa con thì có tới chín đứa bị nhiễm chất độc da cam, trong đó sáu đứa đã mất. Chúng tôi từng quen với tuyệt vọng nhiều năm tháng liền. Nhưng cuộc sống mỗi ngày một thay đổi hơn. Giờ chúng tôi đã có nhà xây từ quỹ nhà đại đoàn kết hỗ trợ, được vay vốn mở rộng rẫy bắp... Những đứa con may mắn của vợ chồng tôi không bị nhiễm chất độc da cam cũng được hỗ trợ học hành. Sự hỗ trợ ấy đã đưa gia đình tôi qua đi những ngày tháng tuyệt vọng. Chín đứa con bị nhiễm độc không thay đổi được số phận nhưng chúng tôi giờ đã có thêm nghị lực, không cảm thấy cuộc sống bế tắc như trước. Đ.LAM - V.SỰ ghi