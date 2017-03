Nỗi lo thất nghiệp

Dù với lý do gì thì mất việc làm đi liền với hàng loạt nỗi lo của anh chị em công nhân. Báo chí không ngừng đưa tin về việc sa thải công nhân. Chỉ riêng doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ TP.HCM đã bị sụt giảm 40% đơn hàng xuất khẩu so với cuối năm 2008, trong đó có doanh nghiệp giảm tới 80%. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước của Bộ LĐ-TB&XH, hạn ngạch cấp cho lao động nước ngoài sang Hàn Quốc năm 2009 giảm ba lần so với cùng thời điểm năm ngoái. Như vậy là người lao động làm việc trong nước cũng như người lao động xuất khẩu đều gặp khó khăn.

Trong số những công nhân mất việc làm đó, đáng lo hơn cả là số lao động từ nông thôn ra đô thị, đến các khu lao động và dịch vụ tìm kiếm việc làm. Thừa lao động, thiếu việc làm ở nông thôn nên phải ra đô thị. Đồng tiền kiếm được dành dụm gửi về quê đỡ đần gia đình tuy ít ỏi song cũng là một khoản quan trọng trong sinh hoạt của nhiều gia đình nông thôn. Bây giờ mất việc, chẳng những không có tiền dành dụm gửi về lại còn không biết làm sao sống! Có người đành trở về quê, vậy là nơi thôn cùng xóm vắng cũng xốn xang vấn nạn thời khủng hoảng kinh tế! Hết khôn dồn dại, không thiếu những chuyện túng làm liều. Đó là những bất ổn xã hội đang đặt ra cho vấn đề an toàn và an sinh xã hội ở đô thị cũng như nông thôn.

Chính trong bối cảnh ấy, tin “Nhiều dự án lớn trong ngành xây dựng: Đa số nhà thầu ngoại trúng thầu” (Tuổi Trẻ 28-3) gây xôn xao dư luận. Bài báo cho biết theo ông chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN, các dự án lớn khi đem ra đấu thầu hầu như đều rơi vào tay các nhà thầu nước ngoài. Các nhà thầu Trung Quốc đang thắng thầu rất nhiều công trình trọng điểm về điện, xi măng, hóa chất. Giải thích điều này, ông viện phó Viện Kinh tế xây dựng cho biết có thể các nhà thầu Trung Quốc nhận được nhiều hỗ trợ từ phía nước họ, kể cả chính sách thuế nên giảm mạnh giá bỏ thầu. Vì vậy, họ thường nắm phần thắng khi đấu thầu. Đáng quan tâm là các nhà thầu Trung Quốc thường đem theo hàng ngàn công nhân và đem cả thiết bị của họ sang trong khi những thiết bị đó VN hoàn toàn có thể sản xuất được. Các công trình lớn như Đạm Cà Mau, nhà máy điện ở Hải Phòng... khi xây dựng lúc nào cũng có hàng ngàn công nhân Trung Quốc... Theo ông chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng VN, nhiều dự án nhà máy điện lớn ở VN đều đang được các nhà thầu Trung Quốc làm. Họ không thuê nhân công VN mà đem người sang, có thể bằng cả đường du lịch rồi ở lại.

Nghị định số 105 ngày 17-9-2003 của Chính phủ quy định lao động nước ngoài không được phép tuyển dụng quá 0,3% so với tổng số lao động tại chỗ của đơn vị và trong trường hợp nhiều nhất không được quá 50 người. Chẳng nhẽ nghị định đó đã hết hiệu lực?

Liệu có cách gì giải quyết thỏa đáng vấn đề trên?