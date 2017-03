Nơi nào có xã hội đen, trung ương đều biết cả

Năm tỉnh bị phê bình vì lãnh đạo vắng họp Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê bình năm tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Thừa Thiên-Huế và Đồng Tháp vì lãnh đạo không có mặt. “Các đồng chí quan niệm việc đó là của công an nên lãnh đạo không có mặt phải không?” - Phó Thủ tướng gay gắt. Theo ông, “phải nhận thức rằng hệ thống chính trị phải vào cuộc thì mới ngăn chặn có hiệu quả tội phạm”. Con đường hòa nhập chông gai lắm Theo Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM Dương Văn An, tình hình thanh niên vi phạm pháp luật và phạm tội ngày càng gia tăng, trẻ hóa và tính chất ngày càng nghiêm trọng. “Tôi nhận thức là có trách nhiệm của Đoàn TNCS HCM. Nếu Đoàn làm tốt hơn, đoàn kết nhiều thanh niên hơn, tiếp cận nhiều hơn với các đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên hư hỏng thì sẽ góp phần ngăn được tội phạm” - ông An nói. Tuy nhiên, ông An cho rằng con đường tái hòa nhập cộng đồng của người lầm lỗi còn khó lắm. Người đã chịu hình phạt tù phải mở được những cánh cửa đầy khó khăn. Một là cánh cửa trại giam và một là “cánh cửa” - sự chấp nhận của cộng đồng. “Những người đã lầm lỡ rất khó vay được vốn, rất khó xin việc làm nên rất dễ quay lại con đường phạm tội” - ông An nêu.