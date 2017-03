Nóng bỏng nạn cướp giật ở kỳ họp HĐND TP.HCM: Không than vãn, chỉ biết cố hết sức!

Chấm điểm chất vấn: Tướng Minh điểm 10! Đại diện lãnh đạo các sở nói chung cơ bản trả lời được ý kiến ĐB. Ở đây chúng ta thấy đồng chí phó giám đốc CATP trả lời thành công nhất, thấy rõ được sự nỗ lực, trách nhiệm với nhân dân. Với trả lời của Sở Công Thương thì nên chuẩn bị kỹ nội dung hơn một chút, nói làm sao cho nổi bật được giải pháp trọng tâm đột phá của UBND TP đang làm mà cụ thể là Sở Công Thương đang tham mưu. ĐB Lê Trương Hải Hiếu Tôi thấy phần trả lời chất vấn của Phó Giám đốc CATP Phan Anh Minh rất bao quát mà đúng vấn đề. Vấn đề cải cách hành chính có nhiều đơn vị khác nhau nên cần có nhiều đơn vị trả lời là tốt. Vai trò trách nhiệm của UBND TP trong công tác chỉ đạo cũng thể hiện được. Phần trả lời buổi sáng liên quan đến giải cứu DN (Sở Công Thương) còn chung chung quá, không thấy được tác động cụ thể đối với tương lai của các DN trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay. ĐB Lâm Thiếu Quân Mấy ngày trước, nghe tin họp HĐND, tôi nghĩ dù báo chí có khuấy động cỡ nào về nạn cướp giật gần đây thì tại kỳ họp HĐND TP người có trách nhiệm cũng sẽ chỉ rút kinh nghiệm và hứa quyết tâm suông thôi. Tuy nhiên, khi xem tường thuật trực tiếp phiên trả lời chất vấn của đại diện CATP ít nhiều đã làm tôi tăng hơn niềm tin ở lực lượng CA, tin rằng tình hình an ninh trật tự sắp tới sẽ được cải thiện. Không như những hình ảnh trả lời chất vấn thường thấy, giấy giấy bút bút, lúng túng, có những phần né tránh, tướng Minh rất chững chạc. Tôi tin phải là một người cũng đang đau đáu nghĩ cho dân thì mới có thể trả lời rành rọt hết những kế hoạch, những con số như đã nằm lòng, mới có những khoảng chựng lại để nói về việc đánh án sao cho ít tổn thương nhất cho dân… mà không cần phải nhìn nhiều vào giấy bút như vậy. NGUYỄN HOÀNG ANH(Bình Tân) Dân lo lắng thì phải tìm cách giải quyết Phải khẳng định điều gì khiến dân chúng lo lắng bất an thì chúng ta phải đặc biệt quan tâm, có trách nhiệm giải quyết đến nơi đến chốn. Trong bối cảnh hiện nay thì đó là vấn đề an ninh trật tự. Thời gian qua, tình hình ma túy vẫn diễn biến phức tạp, dù CATP đã phá rất nhiều án ma túy nhưng tới giờ này, băn khoăn lớn nhất vẫn là tội phạm liên quan đến ma túy. Thứ hai là nạn trộm cắp, cướp giật, vẫn chiếm 71,4% so với cơ cấu tội phạm. Thời gian tới, trước hết phải xác định mục tiêu tập trung vào tội phạm ma túy và người nghiện. Hiện tỉ lệ 50%-70% tội phạm liên quan đến ma túy là rất lớn. Tính hung hãn của tội phạm cũng do ma túy. Đây là mục tiêu số một phải làm. Về vấn đề quản lý cai nghiện tại cộng đồng, thực sự tôi rất băn khoăn. TP.HCM có mật độ dân số rất cao, để người nghiện tự cai tại cộng đồng thì không thể an tâm. Việc quản lý đối tượng hồi gia cũng cực khó trong khi TP có trên 10.000 người hồi gia. Sắp tới phải tính toán lại. Phải huy động sức mạnh của toàn dân vào công tác phòng, chống tội phạm và ma túy, trách nhiệm người đứng đầu địa phương. Không thể giao hết mặt trận phòng, chống tội phạm cho lực lượng CATP mà phải tính đến nâng chất cảnh sát khu vực, dân quân và sử dụng lực lượng tại chỗ tạo sức đề kháng tại chỗ. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Minh Trí BÌNH MINHghi Trang bị hiện đại để giám sát CSGT Ban Giám đốc CATP vẫn xem lực lượng CSGT là bộ mặt của TP nên đã triển khai những biện pháp chặt chẽ để quản lý, thậm chí còn vi phạm đến quyền cá nhân như không cho đem tiền vượt quá 100.000 đồng khi làm nhiệm vụ… ĐB đặt vấn đề con số xử lý nhiều hay ít, tôi thừa nhận thanh kiểm tra chưa phủ kín nhưng với mật độ thanh kiểm tra như vậy mà phát hiện vi phạm ít hơn thì đó là dấu hiệu đáng mừng. Chúng tôi đánh giá lực lượng CSGT có tốt hơn nhưng vẫn là điểm nóng. CSGT phải tự xây dựng hình ảnh của mình, tự chấn chỉnh tư thế và hành động của mình trên mặt đường như tận tình giúp người già, mở đường cho xe cứu thương, tự nâng chất bảo vệ người tham gia giao thông bằng cách đuổi bắt tội phạm, buôn lậu... Cạnh đó, sẽ trang bị bộ đàm, thiết bị định vị, các thiết bị nghe nhìn hiện đại để có thể kiểm tra bất cứ ở đâu, để giám sát CSGT. Tôi tin là tình hình sẽ có chuyển biến. Thiếu tướngPHAN ANH MINH